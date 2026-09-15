Trở lại Bến Lộc An, khơi nguồn cảm hứng sáng tác về lịch sử dân tộc

Sáng 15-9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng đông đảo văn nghệ sĩ thành phố đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Bến Lộc An (xã Hồ Tràm, TPHCM).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại úy Tống Thành Lập, nguyên thủy thủ Tàu 56 chia sẻ nhiều thông tin giàu cảm xúc trong buổi sinh hoạt chuyên đề sáng 15-9. Ảnh: THANH HIỆP

Đoàn công tác do đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của 70 văn nghệ sĩ thuộc các hội chuyên ngành.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và văn nghệ sĩ thành phố tham quan Khu tưởng niệm Đoàn tàu không số Bến Lộc An, xã Hồ Tràm. Ảnh: THANH HIỆP

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bến Lộc An là một trong những địa điểm bí mật tiếp nhận vũ khí do Đoàn 125 Hải quân vận chuyển theo Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ các Tàu 41 và 56 đã phối hợp với Đoàn 1.500 cùng quân, dân địa phương tổ chức thành công ba chuyến tàu cập bến, tiếp nhận và vận chuyển 109 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Các văn nghệ sĩ dâng hương tại Khu tưởng niệm Đoàn tàu không số Bến Lộc An. Ảnh: THANH HIỆP

Sau lễ dâng hương, đoàn nghe thuyết minh về lịch sử Đoàn tàu không số và tham dự chương trình sinh hoạt chuyên đề văn học, nghệ thuật quý III-2026 với chủ đề “Những gợi mở về đề tài và nội dung tư tưởng trong sáng tác văn học, nghệ thuật hướng tới kỷ niệm năm chẵn các sự kiện lịch sử của dân tộc”.

Tại đây, các văn nghệ sĩ giao lưu với Đại úy Tống Thành Lập, nguyên thủy thủ Tàu 56 và BS Trần Văn Bản - người dành nhiều tâm huyết cho hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Những câu chuyện chân thực về các chuyến vượt biển lịch sử hay những nỗ lực tìm lại đồng đội đã mang đến nguồn tư liệu quý giá cho đội ngũ sáng tác.

Đồng chí Thượng tá Hà Văn Hậu, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 giới thiệu những hình ảnh, tư liệu quý được trưng bày tại Phòng Truyền thống Khu tưởng niệm Đoàn tàu không số Bến Lộc An. Ảnh: THANH HIỆP

Từ chuyến về nguồn tại Bến Lộc An, các văn nghệ sĩ có thêm điều kiện tiếp cận, hiểu sâu sắc hơn giá trị của Đường Hồ Chí Minh trên biển, qua đó khơi dậy cảm xúc, trách nhiệm công dân và ý thức sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật.

THANH HIỆP