Văn hóa

GS-TS Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

SGGPO

Ngày 13-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDGVN) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc chính thức.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội VNDGVN khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: QUANG VINH
Ra mắt Ban Chấp hành Hội VNDGVN khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: QUANG VINH

Tại đại hội, 13 Ủy viên Ban Chấp hành Hội VNDGVN khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt. GS-TS Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch Hội khóa IX.

Tới dự và phát biểu tại đại hội, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá, trong nhiệm kỳ VIII, dù còn nhiều khó khăn, Hội VNDGVN đã đạt những kết quả trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại đại hội. Ảnh: QUANG VINH

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng của phát triển bền vững. Mỗi di sản được nghiên cứu, sưu tầm cần được hiện diện trong đời sống văn hóa và được tiếp nối, sáng tạo bởi công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Hội VNDGVN cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để chăm lo, động viên hội viên, nhà nghiên cứu và nghệ nhân dân gian, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy di sản cho thế hệ sau.

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Các đại biểu tham dự Đại hội Hội VNDGVN. Ảnh: QUANG VINH

Nhiệm kỳ IX, Hội VNDGVN xác định đổi mới toàn diện hoạt động, trong đó chuyển đổi số là trọng tâm đột phá. Hội hướng tới số hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua không gian mạng và các nền tảng số.

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VĨNH XUÂN

Từ khóa

Lê Hồng Lý Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Truyền dạy Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Sưu tầm

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