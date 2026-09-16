Tối nay 16-9: Trực tiếp chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”

Tối nay 16-9, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 diễn ra tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM. Chương trình đánh dấu 5 năm “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thiết kế sân khấu của chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ảnh: BTC

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, bắt đầu lúc 20 giờ 10 phút, thời lượng khoảng 90 phút, được phát sóng trực tiếp. Nội dung gồm các tiết mục nghệ thuật đan xen phóng sự, giao lưu và trao quà cho trẻ mồ côi.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16-9-2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ qua đời vì dịch bệnh đến năm 18 tuổi.

Sau 5 năm, chương trình đã thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp, trao tiền và quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam, với hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó, 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi được bảo trợ đến năm 18 tuổi với tổng số tiền hơn 60,8 tỷ đồng. Chương trình trao 2,1 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên...

Ra mắt năm 2024, chương trình “Nghĩa tình Phương Nam” của VTV Nam bộ từng hỗ trợ người dân Làng Nủ sau bão Yagi năm 2024 và tiếp sức đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025.

Sự kết hợp trong chương trình năm nay mở rộng đối tượng bảo trợ trẻ mồ côi vì thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật. Ban tổ chức kỳ vọng sự kết hợp này tiếp tục mở rộng nguồn lực xã hội để hoạt động hỗ trợ các em được duy trì lâu dài.

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AN MINH