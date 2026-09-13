Thành phố điện ảnh - giá trị thực của danh hiệu

Sau gần một năm gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh (31-10-2025), TPHCM đã bước đầu cụ thể hóa 6 cam kết trong hồ sơ bằng nhiều chương trình, hoạt động đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng.

Nhưng cũng từ đây, một yêu cầu cao hơn được đặt ra: những hoạt động ấy đang tạo ra thay đổi gì và có thể kết nối thành một hệ sinh thái để tạo ra giá trị lâu dài, góp phần nâng tầm vị thế điện ảnh thành phố.

Phim hoạt hình về nhân vật Sói Wolfoo của điện ảnh Việt. Ảnh minh họa

Danh hiệu thành phố điện ảnh là điểm khởi đầu cho một chiến lược phát triển bền vững, đồng thời mang lại cho TPHCM vị thế mới trên bản đồ sáng tạo quốc tế. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt thành phố trước một “bài kiểm tra” về năng lực thực thi. Song, cần phải nhìn thẳng thắn giá trị không chỉ nằm ở số lượng sự kiện được tổ chức, mà phải ở những tác động thực chất đối với đời sống điện ảnh.

Dự án “Kiến tạo điện ảnh trong học đường” là một ví dụ. Nếu chỉ dừng ở những buổi chiếu phim hay giao lưu ngoại khóa, hiệu quả khó tạo thành nền tảng lâu dài. Điều quan trọng hơn là hình thành sự yêu thích, khả năng nhận biết ngôn ngữ điện ảnh, tư duy phản biện và năng lực sáng tạo cho người trẻ. Khi đó, giáo dục điện ảnh vừa tạo ra lớp khán giả có thị hiếu, gu thưởng thức, vừa phát hiện, nuôi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo trong tương lai.

Tương tự, những liên hoan, cuộc thi, chợ dự án, vườn ươm tài năng… cũng phải trả lời được: có thêm khán giả mới, có tạo cơ hội thực sự cho người trẻ, có hình thành dự án mới? Đó mới là những thước đo hiệu quả. Tương tự, giá trị của cẩm nang “TPHCM - Điểm đến sản xuất phim” không dừng lại là ấn phẩm quảng bá, mà phải trở thành công cụ kết nối và thúc đẩy sản xuất cho các đoàn phim, từ tìm kiếm địa điểm, kết nối nhân lực, dịch vụ đến tổ chức sản xuất.

Nhìn rộng ra, giá trị cốt lõi của một thành phố điện ảnh còn nằm ở khả năng kết nối các mắt xích trong hệ sinh thái, từ giáo dục, phát hiện và đào tạo tài năng, hình thành dự án đến sản xuất, hậu kỳ, phát hành, khán giả, thị trường và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Mục tiêu cuối cùng là đưa điện ảnh trở thành một phần của đời sống đô thị, tạo ra những giá trị thiết thực cho kinh tế - xã hội.

TPHCM có nhiều lợi thế để phát triển điện ảnh như sự đa dạng văn hóa, bối cảnh, nguồn nhân lực chất lượng, dịch vụ sản xuất và thị trường phát triển. Nhưng lợi thế chỉ trở thành tài sản khi được kết nối.

Những giải pháp như tháo gỡ thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế theo hướng “một cửa”, xây dựng văn phòng điện ảnh, trung tâm cung ứng dịch vụ sản xuất, đẩy mạnh hợp tác công tư và quốc tế, xây dựng các sự kiện lớn thúc đẩy ngành… sẽ là những mắt xích quan trọng. Làm được điều này, TPHCM vừa là nơi tiếp nhận, vừa trở thành địa chỉ tạo ra các hoạt động quốc tế với những sáng kiến, kết nối đối tác, đồng sáng tạo và tạo ra những dự án có sức lan tỏa.

Cuối tháng 9 này, TPHCM cùng nhiều thành phố điện ảnh trên thế giới sẽ tham gia Hội nghị Mạng lưới các Thành phố Điện ảnh (Cities of Film Subnetwork Meeting) tại Galway (Ireland). Đây không chỉ là dịp để thành phố học hỏi kinh nghiệm, mà còn là cơ hội xác lập một vị thế chủ động hơn. Được đứng trong mạng lưới là một vinh dự. Nhưng để tạo ra vị thế, thành phố phải có đóng góp và biến những kết nối ấy thành giá trị mới.

VĂN TUẤN