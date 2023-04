Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội bị cáo buộc môi giới “chạy án” hàng triệu USD

Ngày 4-4, cùng với việc đề nghị truy tố 53 bị can, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, để được cấp phép, phê duyệt các chuyến bay Combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về Việt Nam cách ly phòng dịch Covid-19, bị can Lê Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc doanh nghiệp trên) đã liên hệ, gặp gỡ, đưa hối lộ cho nhiều cá nhân.

Quá trình xác minh ban đầu trước khi khởi tố vụ án “Chuyến bay giải cứu”, khi Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) tiếp xúc, động viên Nguyễn Thị Thanh Hằng nếu có hành vi đưa hối lộ trong quá trình tổ chức các chuyến bay thì chủ động ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Việc này, bị can Hằng đã có ý định tự thú, nhưng do lo sợ bị xử lý hình sự và vì có sẵn mối quan hệ với bị can Nguyễn Anh Tuấn (thời điểm đang là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội), nên Hằng đã bàn bạc, thống nhất với bị can Lê Hồng Sơn nhờ bị can Nguyễn Anh Tuấn tìm mối quan hệ can thiệp, giúp đỡ, “lo” cho cả Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Khoảng cuối 1-2022 (trước Tết Nguyên đán 2022), bị can Hằng gặp bị can Nguyễn Anh Tuấn tại nhà riêng của Tuấn để trình bày sự việc và nhờ bị can Tuấn tìm mối quan hệ giúp đỡ, “lo” cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Do có quan hệ quen biết từ trước và biết Hoàng Văn Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nên bị can Nguyễn Anh Tuấn gọi điện hỏi về trường hợp của bị can Hằng, Sơn và được Hưng cho biết đang thụ lý vụ án này.

Theo kết luận điều tra, do nhận thức được Hưng là điều tra viên thụ lý chính vụ án, là người có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức điều tra, đề xuất xử lý đối với các cá nhân có liên quan, có đủ điều kiện để “lo” cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự, nên trong 2-2023, bị can Nguyễn Anh Tuấn đã tổ chức cho Hằng gặp Hưng 3 lần tại nhà Tuấn.

Tại các lần gặp giữa 3 người (Tuấn, Hằng, Hưng), Hưng đã thống nhất hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách thức khai báo để đối phó với cơ quan điều tra. Trong thời gian này, Hằng đã đưa có bị can Tuấn 200.000 USD để Tuấn đưa trước cho Hưng.

Từ tháng 3 đến khoảng đầu 9-2022, bị can Hằng nhiều lần đến gặp bị can Nguyễn Anh Tuấn, đưa cho bị can Tuấn tổng cộng 1,6 triệu USD để “lo” cho Hằng và Sơn theo yêu cầu của Hưng (thông qua Tuấn).

Giai đoạn từ tháng 8 đến đầu 9-2022, mặc dù đã nhiều lần Hằng đưa tiền cho bị can Tuấn để Tuấn đưa cho Hưng “cứu Sơn”, nhưng Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng vẫn bị triệu tập lấy lời khai về việc đưa tiền cho Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Tiến Thân (nguyên là Vụ trưởng và Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ). Bị can Hằng nhờ bị can Tuấn tổ chức cho gặp Hưng để tìm cách giải quyết. Tại nhà của bị can Tuấn, Hưng đã hướng dẫn để bị can Sơn khai lại với điều tra viên.

Ngày 16-9-2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác từ vị trí Trưởng phòng Phòng Điều tra sang giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Chính trị, Hậu cần Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Từ đó Hưng không còn bất kỳ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn gì trong việc điều tra, xử lý đối với vụ án “Chuyến bay giải cứu”, nhưng Hoàng Văn Hưng vẫn tiếp tục liên lạc, trao đổi với bị can Nguyễn Anh Tuấn, nhiều lần gặp Hằng tại nhà Tuấn để trao đổi nội dung, diễn biến điều tra vụ án liên quan đến Hằng và Sơn.

Từ chứng cứ thu thập được, ngày 8-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Sơn để điều tra về tội “Đưa hối lộ”.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn khai đã nhận của Hằng tổng cộng hơn 2,6 triệu USD (khoảng hơn 61 tỷ đồng) gồm 11 khoản, chia làm 13 lần. Trong khi đó, bị can Hoàng Văn Hưng khai không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Hằng và Tuấn.

Cơ quan An ninh điều tra có đủ căn cứ xác định, trong vụ án, bị can Hằng, Sơn đã đưa hối lộ; bị can Nguyễn Anh Tuấn đã môi giới hối lộ; bị can Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 800.000 USD (khoảng 18,8 tỷ đồng).