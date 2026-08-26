Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin

Chiều tối 25-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam; đánh giá cao những kết quả các cấp Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cho thấy một lực lượng tuy tuổi cao nhưng ý chí, trách nhiệm và tình đồng đội không hề giảm sút.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động bày tỏ, bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển, vai trò của cựu TNXP không khép lại cùng với chiến tranh. Trong bối cảnh mới, vai trò ấy được tiếp nối bằng những hình thức mới, phù hợp với tuổi tác, sức khỏe, điều kiện sống và yêu cầu phát triển của đất nước. Nếu trong chiến tranh, TNXP mở đường cho các đoàn quân tiến ra phía trước, thì hôm nay, mỗi cựu TNXP tiếp tục góp phần mở đường trong nhận thức, giữ gìn truyền thống, trong nếp sống, trong tinh thần đổi mới và trách nhiệm công dân để con cháu vững bước đi lên.

Nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước những thời cơ lớn, vận hội lớn và những khó khăn thách thức cũng rất lớn trước những yêu cầu phát triển rất cao mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã vạch ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu TNXP Việt Nam lần thứ V thảo luận sâu sắc, dân chủ, trách nhiệm; đánh giá đúng kết quả, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế; lựa chọn được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống và mục đích cao đẹp của Hội; xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, tin cậy của cựu TNXP. Mọi hoạt động phải xuất phát từ hội viên, hướng về cơ sở, thiết thực, công khai và hiệu quả; quan tâm những đồng chí tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tổ chức Hội phải thật sự gần hội viên, hiểu hội viên và có mặt kịp thời khi hội viên cần...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục giữ lửa truyền thống, giữ trọn nghĩa tình và giữ vững niềm tin. Giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên; giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau; giữ niềm tin để tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

TTXVN