Phát huy sức mạnh liên phường trong đổi mới tư duy quản trị cấp cơ sở

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, mỗi địa phương có đặc thù riêng; việc chia sẻ mô hình hay, cùng tìm giải pháp khắc phục hạn chế sẽ giúp hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Clip: LÊ THOA

Chiều 25-8, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Chánh Hưng, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Tân Mỹ, Tân Thuận và các xã Nhà Bè, Bình Hưng tổ chức tọa đàm liên phường về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Chánh Hưng, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Tân Mỹ, Tân Thuận và các xã Nhà Bè, Bình Hưng (TPHCM) tổ chức tọa đàm liên phường. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thuận cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đặt ra yêu cầu tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là cách vận hành, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh đó, năng lực lãnh đạo cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị; tổ chức đảng phải lãnh đạo trên cơ sở dữ liệu, tránh tình trạng hệ thống đã số hóa nhưng phương thức làm việc vẫn thủ công. Kết quả công việc cũng cần được đo lường bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và mức độ hài lòng của người dân, thay vì chỉ dựa vào việc hoàn thành quy trình.

Đồng chí Ngô Châu Duy, Quyền Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Hội phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: LÊ THOA

Tại tọa đàm, các địa phương chia sẻ nhiều mô hình, giải pháp cụ thể.

Đồng chí Ngô Châu Duy, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Hội cho biết địa phương đang đẩy mạnh số hóa, tái sử dụng dữ liệu làm nền tảng xây dựng chính quyền số; thực hiện nguyên tắc “khai báo một lần”, không yêu cầu người dân nộp bản giấy đối với thông tin đã có trên VNeID. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính duy trì trên 98%.

Đồng chí Nguyễn Thị Đoan Trang, Bí thư Chi bộ ấp 3 (xã Nhà Bè). Ảnh: LÊ THOA

Ở cấp chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Đoan Trang, Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Nhà Bè, cho biết đã thành lập các nhóm Zalo cộng đồng, tóm tắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng hình ảnh, video ngắn, giúp người dân thuận tiện tiếp cận thông tin và thực hiện quyền dân chủ trực tiếp một cách linh hoạt, hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Văn Minh đánh giá 7 địa phương tham gia có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong giám sát quyền lực, giải quyết thủ tục hành chính, vận động quần chúng và chuyển đổi số. Đây là những kinh nghiệm để các địa phương khác nghiên cứu, học tập.

Theo đồng chí Lê Văn Minh, mỗi địa phương đều có đặc thù và hạn chế riêng. Việc chia sẻ mô hình hiệu quả, cùng tìm giải pháp khắc phục sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Các lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh sau tọa đàm. Ảnh: LÊ THOA

Đồng chí cũng lưu ý mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn đang trong quá trình điều chỉnh. Các địa phương cần quan tâm động viên, lắng nghe tâm tư cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; lãnh đạo phải chia sẻ, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm với đội ngũ để cán bộ yên tâm công tác.

LÊ THOA