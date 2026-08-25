Việt Nam và Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng

Chiều 25-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và đoàn nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước đã giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác; quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc; hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác, qua đó tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng của Việt Nam và Lào.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước chủ động rà soát, cập nhật nội dung hợp tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, thanh tra, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Vanhxay Phongsavanh bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước, đặc biệt là Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan kiểm tra, thanh tra của hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần vun đắp đưa mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không ngừng phát triển.

LÂM NGUYÊN