Phấn đấu để mỗi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và cơ hội phát triển

Chiều 25-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương, giải pháp thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội và các ý kiến trao đổi tâm huyết, thẳng thắn, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự chung sức của toàn xã hội, công tác an sinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhưng chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực các nước phát triển, thu nhập cao, dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch, khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em, hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất sinh kế, thai sản, tai nạn, khuyết tật; bảo đảm thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi.

An sinh phải được đặt trong mối quan hệ gia đình và liên thế hệ. Việc làm, thu nhập của cha mẹ gắn liền với điều kiện sống, chăm sóc và học tập của con cái; sức khỏe, đời sống của người cao tuổi tác động trực tiếp đến cả gia đình. Chính sách vì vậy phải được đánh giá bằng lợi ích đối với mỗi người, sự bền vững của gia đình và tương lai của thế hệ sau. Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra. Không để người dân rơi xuống dưới mức sống tối thiểu mà không được phát hiện, trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.

Để xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thiết lập hồ sơ an sinh, đầu mối phục vụ. Chính phủ khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phấn đấu để mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều được bảo vệ trước những rủi ro lớn, được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và có cơ hội phát triển. Đó là nền tảng để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới, để thành quả tăng trưởng thực sự trở thành hạnh phúc của nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đó cũng là nền tảng xã hội bền vững, để mỗi thế hệ đều có lý do để tin tưởng vào tương lai.

TTXVN