Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng dặn doanh nghiệp đừng đưa tiền nữa, nhưng vẫn nhận

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình - Công ty An Bình) khai đã chi cho ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khoảng 8,5 tỷ đồng; cho cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan gần 2,6 tỷ đồng.

Đứng trước bục khai báo, bà Hoàng Diệu Mơ thừa nhận đã đưa hối lộ tổng số tiền 34,6 tỷ đồng cho nhiều quan chức như cáo trạng nêu.

Khẳng định trước tòa, bà Mơ nói, trong đợt giải cứu công dân về nước tránh dịch, nếu doanh nghiệp không chi tiền, thì nhiều khả năng sẽ không được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức chuyến bay hoặc chỉ được thực hiện 1 chuyến.

Theo hồ sơ, năm 2020, Công ty An Bình từng nộp hồ sơ cho Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao để xin cấp phép. Song đơn vị này từ chối với lý do Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chưa trả lời.

Bị từ chối trong lúc doanh nghiệp đang gặp khó khăn, sợ bị lỗ nên bà Mơ tìm cách và gặp bị cáo Trần Văn Dự (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh). Tại đây, ông Dự yêu cầu bà Mơ gặp cấp dưới Vũ Anh Tuấn (cựu Phó phòng của cục này).

Quá trình khai báo thể hiện, ông Vũ Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp phải chi 150 triệu đồng/chuyến hoặc 2 triệu đồng/người, thì mới cấp phép. Trong khi đó, đối với Bộ Y tế, bà Mơ được ông Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) yêu cầu phải chi 150 triệu đồng/chuyến nếu muốn xin cấp phép chuyến bay. Tại tòa, bà Mơ khẳng định đã đưa cho các ông Tuấn, Kiên trên 5 tỷ đồng/cá nhân.

Tiếp tục khai, bà Mơ nói đã gặp cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng để nhờ giúp đỡ chủ trương cấp phép chuyến bay. Thấy ông Dũng đồng ý, bà Mơ đã chi cho ông Dũng khoảng 8,5 tỷ đồng; cho bà Nguyễn Thị Hương Lan gần 2,6 tỷ đồng. Trong khi đưa tiền, ông Tô Anh Dũng có dặn bà Mơ “lần sau đừng đưa tiền nữa”, nhưng ông Dũng vẫn nhận.

Cũng trong sáng nay, khi được xét hỏi, bị cáo Phạm Bá Sơn (nhân viên Công ty Thái Hòa) khai, sau khi giám đốc công ty là Trần Minh Tuấn cùng Phạm Bích Hằng đưa công dân về nước, đại diện doanh nghiệp đến gặp và được ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chấp thuận cho phép cách ly những công dân này tại Hà Nội.

Sau khi được lãnh đạo Hà Nội tạo điều kiện, từ ngày 6-10-2021, Tuấn có 3 lần đưa tổng số tiền 500 triệu đồng để cảm ơn cựu lãnh đạo TP Hà Nội. Theo cáo buộc, số tiền này được Tuấn chuyển vào tài khoản của Sơn. Sau đó, Tuấn chỉ đạo Sơn rút tiền cho vào phong bì và ghi "gửi anh Dũng". Bên cạnh đó, Sơn để 100 triệu đồng vào một phong bì khác và ghi "gửi anh Tuyến" (ông Đặng Đình Tuyến, thư ký của ông Chử Xuân Dũng).

Phạm Bá Sơn giãi bày khi đưa tiền, bị cáo là nhân viên của Trần Minh Tuấn và làm theo chỉ đạo. Sơn nói rằng bản thân không biết đó là khoản tiền phạm pháp cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra.