Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TPHCM

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan. Ảnh: Yonhap News Agency

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, ngay sau khi nhận được tin liên quan sức khỏe ngài Lee Hae Chan, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan, tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất để điều trị cho ngài Lee Hae Chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ngài Lee Hae Chan đã từ trần.

Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến ngài Lee Hae Chan.

MINH ANH