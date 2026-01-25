Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TPHCM

Chính trị

Ngày 25-1, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan vừa qua đời tại TPHCM.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan. Ảnh: Yonhap News Agency
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, ngay sau khi nhận được tin liên quan sức khỏe ngài Lee Hae Chan, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan, tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất để điều trị cho ngài Lee Hae Chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ngài Lee Hae Chan đã từ trần.

Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến ngài Lee Hae Chan.

