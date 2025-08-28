Đà Nẵng đón dự án trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 28-8, Tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu IPTP Networks chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là một trong những trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI (AI-Ready) đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), AI, blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

Toàn cảnh lễ khởi động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án do tập đoàn hạ tầng toàn cầu IPTP Networks đồng sáng lập và vận hành. AIDC DeCenter có quy mô 10.000m2 (2 tầng), sức chứa 1.000 racks và công suất tối thiểu 10MW. Tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD.

Trung tâm hướng đến các chứng chỉ quốc tế như ISO 27001, PCI DSS… và đảm bảo thời gian hoạt động ≥99,982%.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks cho biết: "AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà còn là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu".

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, dự án dự kiến khởi công xây dựng nhà máy vào quý 4-2025 và vận hành chính thức từ quý 4-2027. Việc thu hút thành công dự án là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư tại Đà Nẵng, một trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ban q uản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng trao chứng nhận đầu tư. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Dự án thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, AI, internet vạn vật hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho các cơ quan, doanh nghiệp triển khai giải pháp số, tối ưu vận hành, nâng cao năng suất. Ngoài ra, dự án giúp tăng thu ngân sách, phát triển dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa quốc gia”, ông Trần Chí Cường nêu.

Dịp này, tại lễ khởi động cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa DeCenter và một số đơn vị.

Ký kết hợp tác chiến lược đối tác viễn thông giữa DeCenter và VNPT. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH