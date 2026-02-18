Chuyển đổi số trong lòng bàn tay

Chiếc điện thoại thông minh (smartphone) ngày nay đã trở thành vật bất ly thân và là “thước đo” hiệu quả của chuyển đổi số. Mỗi cú chạm, mỗi thao tác lướt đều được hệ thống ghi nhận và xử lý, tạo nên những dịch vụ thông minh, minh bạch, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và dịch vụ xã hội dễ dàng hơn bao giờ hết.

Người dân có thể giao tiếp hai chiều với chính quyền thành phố qua ứng dụng Công dân số TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Statista, Việt Nam được xem là một trong những thị trường smartphone lớn tại châu Á khi số người dùng smartphone tính đến đầu năm 2025 là gần 80 triệu người. Anh Thanh Huy (phường Minh Phụng, TPHCM) thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không nội địa, giờ chỉ cần có mặt tại sân bay khoảng 30 phút trước giờ khởi hành, thay vì hơn 2 tiếng như trước. Nhờ ứng dụng VNeID định danh mức 2, toàn bộ quy trình từ check-in đến qua cửa an ninh và lên máy bay đều diễn ra nhanh gọn. Nộp thuế cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở ứng dụng eTax Mobile, đăng nhập bằng mật khẩu, vân tay hoặc FaceID, người dùng có thể nộp thuế điện tử, tra cứu nghĩa vụ và xem thông báo thuế. Chị Băng Châu, nhân viên kế toán làm việc tại địa bàn phường Tân Hưng, TPHCM, chia sẻ: “Trước đây phải gọi điện, gửi mail hoặc đến trực tiếp cơ quan thuế để hỏi thông tin. Giờ mọi thứ đều có trên eTax Mobile, rất thuận tiện”. Anh Thanh Huy cũng cho biết, chỉ mất vài giây để tra cứu và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Từ thanh toán hóa đơn, đóng học phí, chi trả tiền điện nước đến đặt xe, mua sắm… tất cả đều đã gói gọn trong một thiết bị. Quan trọng hơn, người dân có thể làm hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe, xin lý lịch tư pháp, phản ánh an ninh trật tự, đánh giá chất lượng dịch vụ công… ngay trên VNeID mà không cần đến cơ quan chức năng. Smartphone đang trở thành “ví điện tử, tủ hồ sơ, cổng dịch vụ công” của mỗi công dân, với mọi thông tin quan trọng được định danh bằng dữ liệu gốc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại TPHCM, ứng dụng Công dân số TPHCM là kênh giao tiếp 2 chiều giữa người dân và chính quyền. Ngoài 12 tính năng có ngay từ ngày ra mắt (cuối năm 2024), ứng dụng đã liên tục nâng cấp, cập nhật, bổ sung các tiện ích như tra cứu kết quả học tập của con, quản lý sức khỏe người cao tuổi, kết nối thanh toán trực tuyến điện, nước, vé xe buýt, vé metro… Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, thông tin: Ứng dụng Công dân số giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm thời gian đi lại bằng các tương tác trực tiếp, nhanh chóng, thuận tiện và liền mạch mọi lúc mọi nơi. Trung tâm thực hiện các giải pháp hoàn thiện kết nối dữ liệu người dân để đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất trên toàn địa bàn 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Từ khi triển khai đến nay, ứng dụng đã có hơn 320.000 lượt tải, đạt hơn 6 triệu lượt tương tác, sử dụng dịch vụ… đều qua chiếc smartphone. Đặc biệt, Công dân số TPHCM kết nối trực tiếp với VNeID, giúp xác thực tài khoản nhanh chóng, đồng bộ dữ liệu và góp phần xây dựng nền tảng số cho đô thị thông minh.

Theo Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) trên phạm vi toàn quốc của Bộ KH-CN, những thành tựu nổi bật của TPHCM được thể hiện toàn diện trên cả 3 trụ cột. Về chính quyền số, TPHCM đã cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu. Về kinh tế số, lĩnh vực này đóng góp khoảng 25% vào GRDP của thành phố trong năm 2025. Về xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số…

KIM THANH