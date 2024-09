Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị trí của một cực tăng trưởng miền Trung, Tây Nguyên và cả nước

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành trao đổi, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương 6 kết quả nổi bật mà Đà Nẵng đạt được thời gian qua.

Trong đó, Đà Nẵng khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 có hiệu quả; góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; là điểm sáng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; triển khai nghiêm túc các Kết luận của Thủ tướng, các Tổ công tác của Chính phủ, Bộ Công an về các vấn đề nổi lên.

Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của một cực tăng trưởng của miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, trên bình diện phát triển hài hòa, bền vững; có cơ sở, tiền đề để vận dụng sáng tạo, linh hoạt thành tựu cuộc cách mạng lần thứ tư vào phát triển thành phố.

Tuy vậy, Thủ tướng Chính phủ trăn trở, tốc độ phát triển của Đà Nẵng chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng, chưa thực sự bứt phá; chưa thể hiện tốt vai trò đầu tàu, hạt nhân phát triển, liên kết, hợp tác của khu vực miền Trung - Tây Nguyên…

Với mong muốn Đà Nẵng phát triển hài hòa, nhanh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố thực hiện 3 tiên phong, đột phá, đi trước, mở đường.

Trong đó, Đà Nẵng phải tiên phong trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiên phong đổi mới sáng tạo, vận dụng hiệu quả thành tựu khoa học vào điều kiện Đà Nẵng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; tiên phong, đột phá trong phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030; Nghị quyết 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, tiềm năng, tầm quan trọng của TP Đà Nẵng, sứ mệnh đầu tàu, tiên phong, đột phá, đi trước mở đường; phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, một cực tăng trưởng, phát triển của miền Trung và cả nước.

Cùng với đó, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024 và cả nhiệm kỳ, ưu tiên cho tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2024 từ 8 - 8,5%, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch TP Đà Nẵng. Xây dựng đề án phát triển khu thương mại tự do theo Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, tăng thu, tiết kiệm chi, mở rộng cơ sở thu để đầu tư phát triển; xử lý các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài để giải phóng nguồn lực.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số; nghiên cứu xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Việc phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”

Thủ tướng Phạm Minh Chính