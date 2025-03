Đà Nẵng phát động mô hình mỗi tháng một thước phim lịch sử

Chương trình tổ chức chiếu phim định kỳ mỗi tháng theo từng chủ đề gắn với các mốc lịch sử quan trọng của đất nước và TP Đà Nẵng. Các bộ phim tư liệu, phim truyện lịch sử cách mạng được lựa chọn kỹ lưỡng sẽ được chiếu rộng rãi trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tại trường học, các hoạt động cộng đồng và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn.

Trong buổi phát động, Ban Tổ chức chiếu bộ phim tư liệu đặc sắc tái hiện sinh động tinh thần đấu tranh anh dũng và sự hy sinh to lớn của quân và dân ta trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng với chủ đề “Giải phóng thành phố Đà Nẵng”. Đây là bộ phim nhằm kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025).

Mô hình là hoạt động thiết thực nhằm kết nối đoàn viên, thanh thiếu niên với lịch sử dân tộc qua các tư liệu phim quý giá. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Hoạt động là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hoà bình, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ phát động, chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng cho biết, việc đưa các thước phim lịch sử vào trong việc giáo dục lịch sử là một phương thức hiệu quả để làm cho lịch sử trở nên sinh động, gần gũi và dễ hiểu hơn đối với các em. Những bộ phim lịch sử về những trận chiến anh hùng, về những tấm gương cách mạng kiên trung, về những sự kiện, nhân vật lịch sử vĩ đại sẽ là những bài học sâu sắc, giúp các em hiểu rõ hơn về tinh thần yêu nước, sự hy sinh của cha ông, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tối cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức trao Giải thưởng 26-3 cho 36 cán bộ đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931-26-3-2025) và 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng.

36 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng 26/3 lần này có nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố. Nhiều tấm gương xung kích trong công tác khơi dậy khát vọng của thanh niên đi đầu trong cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội trại “50 năm - Tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng” năm 2025.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng các công trình thanh niên như hỗ trợ kinh phí xóa 15 nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ kinh phí xây 28 công trình “Cổng trường an toàn - văn minh, công trình Điện chiếu sáng sân thể thao”.