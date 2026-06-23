Đà Nẵng tuyển bổ sung 1.026 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Ngày 23-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng phản hồi dư luận về mức điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại một số trường THPT công lập ở mức thấp.

Đề cập kết quả tuyển sinh giai đoạn trước phúc khảo, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng khẳng định kết quả điểm bài thi đã phản ánh khách quan và đúng chất lượng bài làm của thí sinh. Tuy nhiên, ngoài các trường ở khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực tế ghi nhận một số trường THPT ở vùng đồng bằng có điểm chuẩn khá thấp so với mặt bằng chung.

Về vấn đề này, đại diện Sở giải thích rằng điểm chuẩn của một trường chưa phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng đầu vào, bởi đây thực chất chỉ là mức điểm của thí sinh xếp cuối cùng được lấy để đảm bảo đủ chỉ tiêu từ danh sách xét từ cao xuống thấp.

Trên thực tế, có sự chênh lệch rất lớn về điểm số ngay trong cùng một trường. Chẳng hạn tại Trường THPT Nguyễn Dục, thí sinh cuối cùng trúng tuyển có điểm xét tuyển là 7,5 nhưng thí sinh xếp liền kề ngay trước đó lại đạt đến 9,25 điểm.

Bên cạnh đó, dù điểm chuẩn đầu vào thấp nhưng điểm trung bình cộng của tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường này lại ở mức khá cao. Điển hình như Trường THPT Sào Nam có điểm chuẩn là 9 nhưng điểm trung bình cộng đạt 24,66 điểm; hay Trường THPT Tiểu La có điểm chuẩn 8 nhưng điểm trung bình lên tới 25,57 điểm.

Thống kê Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho thấy, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập đạt 90,5% và dự kiến sẽ tiếp tục nâng lên mức 92,85% sau khi hoàn tất đợt tuyển sinh bổ sung.

Mặc dù đạt tỷ lệ trúng tuyển chung ở mức cao, toàn TP Đà Nẵng hiện vẫn còn 19 trường THPT chưa tuyển đủ học sinh, thiếu 1.026 chỉ tiêu.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường nói trên không cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đăng ký vào trường đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ở đơn vị khác hoặc không may bị điểm liệt nên không đủ điều kiện xét tuyển.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh, Sở GD-ĐT đã thông báo tuyển sinh bổ sung cho 19 trường còn thiếu chỉ tiêu.

Đối tượng được tham gia xét tuyển đợt này là những học sinh chưa trúng tuyển vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên địa bàn, đã tham dự đầy đủ các môn thi theo quy định mà không bị điểm liệt, đồng thời có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng mức điểm chuẩn của trường mà các em dự định nộp hồ sơ.

Các thí sinh đủ điều kiện sẽ tiến hành đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT trong thời gian từ ngày 24 đến hết ngày 30-6-2026.

Mỗi trường sẽ tiến hành xét trúng tuyển độc lập căn cứ vào điểm của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng. Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có từ hai thí sinh trở lên sở hữu mức điểm xét tuyển ngang bằng nhau thì tất cả những học sinh này đều sẽ được công nhận trúng tuyển.

XUÂN QUỲNH