Giáo dục

Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 45,7%

SGGPO

Theo tin từ Bộ GD-ĐT, ngày 5-8, bộ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. 

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: MOET
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: MOET

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, đại diện lãnh đạo các sở GD-ĐT trên toàn quốc.

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho biết, đến ngày 4-8, Bộ GD-ĐT đã nhận được báo cáo của 34/34 địa phương. Các địa phương đã ưu tiên bố trí tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; điều động đến cơ sở giáo dục còn thiếu; chuyển người đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, chuyên môn...

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Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT. Ảnh: MOET

Theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%. Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Ngành giáo dục bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định trước năm học 2026-2027.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ sở giáo dục công lập được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh, lấy người học là trung tâm. Thời gian hoàn thành sắp xếp là trước khi bắt đầu năm học mới, chuẩn bị cho khai giảng.

Ngày 5-8, tại chỉ thị Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn địa phương cụ thể về phương thức quản trị, quy mô của cơ sở giáo dục ngay sau khi ổn định việc sắp xếp; rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, thẩm quyền, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cấp tỉnh, cấp xã; nghiên cứu cơ chế thí điểm mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn...

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài MOET Sở GD-ĐT Chỉ thị số 31/CT-TTg Bộ Giáo dục và Đào tạo Công lập Phạm Ngọc Thưởng Tinh gọn thu gọn đầu mối

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