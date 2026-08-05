Thi lại để bảo đảm công bằng, xét tuyển riêng cho 328 thí sinh ở Tuyên Quang

Ngày 5-8, sau khi Bộ GD-ĐT đưa ra phương án hủy kết quả bài thi và cho tất cả thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại, nhiều ý kiến thể hiện sự ủng hộ.

Tổ chức thi lại để bảo đảm công bằng cho thí sinh

Trên các diễn đàn mạng xã hội, quyết định thi lại đang nhận được nhiều ý kiến bình luận. Một số cho rằng, khi tính khách quan của cả điểm thi đã bị ảnh hưởng, thi lại là giải pháp cần thiết để bảo đảm công bằng cho toàn bộ kỳ thi. Nhiều ý kiến đồng tình với Bộ GD-ĐT và cho rằng, trong tình thế hiện nay, thi lại là phương án phù hợp nhất cả về lý và tình.

“Em thấy cho thi lại là để cứu người ngay - những học sinh vẫn học tập, ôn luyện đầy đủ, làm bài nghiêm túc trong các phòng thi. Sai phạm này có hệ thống, liên quan nhiều người, khi nào điều tra xong thì tội ai nấy xử sau. Lúc đó nếu chứng minh được cụ thể học sinh nào vi phạm thì hoàn toàn hủy cả kết quả thi lại”, bạn Hồ Khánh Liên, sinh viên ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân bày tỏ quan điểm.

Sáng 5-8, Bộ GD-ĐT họp báo công bố hủy kết quả thi và cho thí sinh ở Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thầy Nguyễn Văn Quý, giáo viên Toán, chuyên ôn thi cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội cho biết, ngay từ những ngày đầu khi vụ việc tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang được phát hiện, ông đã nhiều lần đề xuất phương án: hủy kết quả thi và cho 328 học sinh tại điểm thi thi lại tất cả các môn. Đây là phương án nhân văn, công bằng, đúng pháp luật, đúng quy chế và tối ưu trong hoàn cảnh hiện nay. “Đây không phải là tha thứ cho người gian lận. Nhiều người đang nhầm lẫn, giữa hai việc này hoàn toàn khác nhau: xử lý kết quả kỳ thi và xử lý trách nhiệm của từng cá nhân. Hủy điểm cũ và tổ chức thi lại chỉ là cách tạo ra một kết quả thi mới đủ tin cậy để xét tuyển đại học. Còn vụ án hình sự vẫn tiếp tục điều tra. Ai tổ chức gian lận, ai tiếp tay, ai nhận lời giải, ai sử dụng lời giải, ai lợi dụng chức vụ, quyền hạn… nếu có đủ chứng cứ thì vẫn phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thi lại không xóa tội cho bất kỳ ai”, thầy Nguyễn Văn Quý nêu quan điểm.

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, một giáo viên nổi tiếng ở Hà Nội cũng cho rằng, đến thời điểm này, chưa thể mặc nhiên coi toàn bộ 328 thí sinh đều có hành vi vi phạm ở cùng một mức độ, cũng chưa thể khẳng định chính xác từng em đã thực hiện hành vi sai phạm nào. Nếu sau này cơ quan điều tra kết luận có thí sinh vi phạm thì các em sẽ phải chịu mọi hậu quả pháp lý và hậu quả theo quy chế thi.

Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 3 (Nghệ An) nhận xét: “Đúng là trong tình thế này, không có phương án nào khả thi hơn”. Do đó, theo cô, tổ chức thi lại để bảo đảm công bằng cho thí sinh, nhất là những thí sinh có thực lực, trung thực; kết quả thi lại được sử dụng để xét tuyển (nguyện vọng xét tuyển của các em được bảo lưu trên hệ thống. Đồng thời, khi có kết luận điều tra của công an, thì thí sinh nào vi phạm phải bị hủy kết quả thi lại.

Nhiều ý kiến bày tỏ, thời gian quá gấp không đủ để xác định hết những học sinh không vi phạm, do đó, cho học sinh thi lại, sau đó xác minh được những học sinh vi phạm thì hủy kết quả thi là phương án phù hợp nhất.

Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) trao đổi tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

328 thí sinh ở Tuyên Quang được xét tuyển riêng

Tại họp báo sáng 5-8, đại diện Bộ GD-ĐT đã khẳng định, dù thi lại, nhưng thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi vẫn tiếp tục bị xem xét, xử lý theo quy định, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Về xét tuyển, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) khẳng định, việc xét tuyển đối với thí sinh thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh chung.

Hiện, đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT đã chuyển trạng thái: chưa đủ điều kiện để tham gia xét tuyển cùng với đợt xét tuyển chung trong đợt lọc ảo từ ngày 4 đến ngày 10-8.

Tuy vậy, theo ông Thảo, toàn bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được bảo lưu. Các em đăng ký trường nào, ngành nào, nguyện vọng nào và thứ tự nguyện vọng ra sao đều được giữ nguyên. Sau này, thí sinh có kết quả thi bổ sung hoặc được cập nhật kết quả thi, đủ điều kiện xét tuyển thì vẫn được xét tuyển theo các trường và nguyện vọng đã đăng ký, kể cả những ngành có mức độ cạnh tranh cao.

Bộ GD-ĐT đã làm việc với các trường có thí sinh đăng ký xét tuyển để trao đổi, phối hợp, cùng tìm giải pháp bảo đảm quyền lợi cho các em. Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cũng khẳng định, việc này không có ảnh hưởng đến các thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả hơn 1 triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi cũng như là hơn 870.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học, vì 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được tách ra để xét tuyển riêng.

Về trách nhiệm của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi có kết luận sơ bộ của cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan. Sau khi có kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo quy định.

LÂM NGUYÊN