120 học sinh đoạt Giải thưởng Lê Quý Đôn lần thứ 31 năm học 2025-2026

Ngày 5-8, Ban tổ chức Giải thưởng Lê Quý Đôn - giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng đã công bố danh sách học sinh đoạt giải thưởng năm học 2025-2026.

Thí sinh cấp THCS tham gia vòng thi chung kết tại Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM)

Năm học 2025-2026 là lần thứ 31 Giải thưởng Lê Quý Đôn tổ chức trên ấn phẩm Nhi Đồng và là lần thứ 27 trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.

Giải thường nhằm tạo sân chơi học tập dành cho học sinh tiểu học và THCS có cơ hội củng cố kiến thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy logic, sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Năm nay, giải thưởng được tổ chức qua hai vòng thi sơ kết (trên báo) và chung kết (thi trực tiếp).

Ở vòng sơ kết, học sinh làm bài theo đề thi đăng trên ấn phẩm Nhi Đồng và Khăn Quàng Đỏ. Kết quả thống kê cho thấy, có hơn 1,5 triệu bài làm của học sinh tiểu học và THCS đến từ TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh và Đà Nẵng tham gia.

Thí sinh bậc tiểu học tham gia vòng thi chung kết tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (phường Xuân Hòa, TPHCM)

Qua kết quả vòng thi chung kết, ban giám khảo đã chọn ra 120 học sinh xuất sắc để trao giải, trong đó có 9 thủ khoa ở 9 khối lớp.

Ban tổ chức cho biết, ngày 12-8 tới đây, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2025-2026. Chương trình nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong mùa giải.

Lễ trao giải có sự góp mặt của các khách mời đặc biệt: Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình (huy chương vàng Olympic Toán học thế giới năm 1979), ThS.BS CK II Nguyễn Thị Thanh Hương (thí sinh đoạt giải tại Giải thưởng Lê Quý Đôn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM), ca sĩ Hiền Thục.

>> Danh sách bậc tiểu học, phụ huynh và học sinh xem TẠI ĐÂY.

>> Dưới đây là danh sách cấp THCS

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