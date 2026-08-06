Việc đưa Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao, TPHCM) vào sử dụng góp phần bổ sung cơ sở giáo dục, giảm áp lực về trường lớp và cải thiện điều kiện dạy, học tại địa phương.

Ngày 6-8, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp UBND phường Thuận Giao, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 tại phường Thuận Giao, TPHCM.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Úy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, ngành giáo dục, đơn vị thi công và doanh nghiệp để đưa công trình hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công. Công trình hoàn thành đúng dịp chuẩn bị năm học mới 2026-2027, bảo đảm chất lượng, an toàn; đồng thời, góp phần thực hiện chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 của TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương tiếp nhận, quản lý, khai thác hiệu quả công trình; giữ gìn cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, đổi mới và sáng tạo.

Các đại biểu tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển giáo dục, góp phần xây dựng nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham quan, giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cho biết quá trình triển khai công trình có khối lượng công việc lớn và tiến độ khẩn trương. Ông bày tỏ kỳ vọng ngôi trường sẽ trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nơi vun bồi tri thức, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh và được khai thác hiệu quả, phát huy giá trị lâu dài đối với địa phương.

Ông Bùi Quang Anh Vũ phát biểu tại buổi lễ

Không gian trường học khang trang với quy mô 40 phòng học

Đầu tư đồng bộ các không gian học tập Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 được động thổ ngày 28-1-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 145 tỷ đồng, được triển khai theo chủ trương xã hội hóa giáo dục nhằm góp phần phát triển hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh. Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tài trợ toàn bộ kinh phí xây trường, được hoàn thành sau hơn 6 tháng triển khai. Trường tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 10.458m², với quy mô 40 phòng học, gồm 13 phòng tại tầng 1, 15 phòng tại tầng 2 và 12 phòng tại tầng 3. Công trình có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh, với đội ngũ hơn 40 giáo viên. Bên cạnh hệ thống phòng học, trường được đầu tư các phòng bộ môn và không gian chức năng gồm phòng STEM, thư viện số, 2 phòng tin học, 2 phòng ngoại ngữ, phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, nhà thi đấu đa năng, nhà ăn, phòng truyền thống và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

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