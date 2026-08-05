Bộ GD-ĐT thông tin thêm về căn cứ pháp lý của quyết định cho 328 học sinh thi lại

Tối 5-8, Bộ GD-ĐT đã thông tin rõ thêm về căn cứ pháp lý của quyết định cho tất cả 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại.

Toàn cảnh họp báo của Bộ GD-ĐT ngày 5-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quyết định cho thi lại đang nhận sự tranh luận của nhiều người.

Tối 5-8, Bộ GD-ĐT đã thông tin rõ thêm về căn cứ pháp lý của quyết định cho tất cả 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại.

Theo bộ, căn cứ pháp lý của quyết định thi lại là căn cứ khoản 2 Điều 2, điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24-12-2024, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 9-3-2026 (Quy chế thi):

“Điều 2. Mục đích, yêu cầu

2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT phải bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Điều 7. Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia:

c) Quyết định hình thức xử lý phù hợp (trong trường hợp đặc biệt, trình Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định): Đình chỉ tạm thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại tại một số Hội đồng thi hoặc trong cả nước; đình chỉ hoạt động, đề nghị xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Hội đồng thi vi phạm Quy chế thi”.

“Điều 59. Trách nhiệm của Bộ GD-ĐT

1. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi; quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt và các tình huống bất thường khác".

Bộ GD-ĐT cho biết, lý do tổ chức thi lại vì kết quả phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi các môn tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cao hơn nhiều so với các trường THPT chuyên khác trên cả nước. Theo Báo cáo số 227/BC-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 20-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh (trước khi chuyển vụ án về cho Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an) đã xác định: giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi nhắc bài các phòng thi, các môn thi. Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cũng đã xác định: đến nay có một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi nhưng chưa phản ánh đúng thực tế, toàn diện.

Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể của điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Đây là lý do để tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

PHAN THẢO