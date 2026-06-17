Đặc khu Côn Đảo sau sắp xếp sẽ còn 6 khu dân cư

Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) vừa xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các khu dân cư nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc khu Côn Đảo hiện có 9 khu dân cư, dự kiến sau sáp nhập sẽ còn 6

Đặc khu Côn Đảo hiện có 9 khu dân cư với 3.187 hộ dân, gần 11.900 nhân khẩu. Qua rà soát, một số khu dân cư chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định mới.

Trên cơ sở đó, UBND đặc khu Côn Đảo đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 9 khu dân cư bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo được sự thống nhất cao trong nhân dân.

Sau sắp xếp, dự kiến toàn đặc khu Côn Đảo sẽ còn 6 khu dân cư và kết thúc hoạt động của 42 tổ dân cư hiện có.

Khu dân cư số 7 và số 8 dự kiến sẽ sáp nhập thành khu dân cư số 5 với 858 hộ dân

Việc sắp xếp, tổ chức lại khu dân cư và kết thúc mô hình tổ dân cư sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường hiệu quả hoạt động tự quản trong cộng đồng, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Côn Đảo trong giai đoạn mới

KHÁNH CHI