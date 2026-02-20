Đặc khu Lý Sơn khai hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh

Lễ hội do đình làng An Hải và đình An Vĩnh cùng tổ chức.
Lễ hội nhằm tri ân các vị tiền hiền đã có công khai khẩn, mở mang bờ cõi, cầu mong các vị thần linh phù hộ cho dân làng được bình an, mùa màng tươi tốt.
Tham gia lễ hội có 8 đội thuyền Long, Lân, Quy, Phụng đại diện cho các thôn xóm trên đặc khu Lý Sơn.
Một cuộc đua gồm 4 vòng đôi (tức 8 vòng chiếc), thành viên của các đội đua thuyền là những trai tráng giỏi nghề biển.
Mỗi đội đua có 21 - 24 người, tuổi từ 18 - 55, trong đó có một tổng lái, một tổng khoan (lo việc tát nước), một đập then và các tay đua.
Hội đua thuyền Tứ Linh là nét đẹp văn hóa truyền thống tiêu biểu của cư dân Lý Sơn, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, thượng võ và quảng bá hình ảnh đảo đến du khách gần xa.
Lễ hội gắn với lịch sử hình thành cộng đồng người Việt ra đảo định cư từ cuối thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XVII, dưới thời Lê Trung Hưng và các chúa Nguyễn.
Đây là lễ hội quy mô lớn nhất trên đảo, thu hút đông đảo người dân tham gia.