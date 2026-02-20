Đặc khu Lý Sơn khai hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2026), tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh. Đây là nét văn hóa đặc sắc của cư dân đất đảo.

Người dân, du khách tập trung về trường đua để theo dõi l ễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các đội đua đang ra sức bơi thuyền về đích. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lễ hội do đình làng An Hải và đình An Vĩnh cùng tổ chức.

Lễ hội nhằm tri ân các vị tiền hiền đã có công khai khẩn, mở mang bờ cõi, cầu mong các vị thần linh phù hộ cho dân làng được bình an, mùa màng tươi tốt.

Các đội thuyền tượng trưng Long, Lân, Quy, Phụng tham gia đua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một đội đua tăng tốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tham gia lễ hội có 8 đội thuyền Long, Lân, Quy, Phụng đại diện cho các thôn xóm trên đặc khu Lý Sơn.

Một cuộc đua gồm 4 vòng đôi (tức 8 vòng chiếc), thành viên của các đội đua thuyền là những trai tráng giỏi nghề biển.

Mỗi đội đua có 21 - 24 người, tuổi từ 18 - 55, trong đó có một tổng lái, một tổng khoan (lo việc tát nước), một đập then và các tay đua.

Các đội đua tranh tài quyết liệt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hội đua thuyền Tứ Linh là nét đẹp văn hóa truyền thống tiêu biểu của cư dân Lý Sơn, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, thượng võ và quảng bá hình ảnh đảo đến du khách gần xa.

Người dân, du khách tập trung về trường đua để xem đua thuyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân theo dõi trận đua thuyền dưới cái nắng trên đặc khu Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lễ hội gắn với lịch sử hình thành cộng đồng người Việt ra đảo định cư từ cuối thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XVII, dưới thời Lê Trung Hưng và các chúa Nguyễn.

Đây là lễ hội quy mô lớn nhất trên đảo, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Người dân tận dụng những vị trí cao trong nhà để xem đua thuyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một số hộ gần trường đua đã lên nóc nhà để xem đua thuyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xem đua thuyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG