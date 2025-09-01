Đặc sắc lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả" Gia Lai

Nằm trong chuỗi lễ hội, chương trình Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, chiều tối 31-8, tại quảng trường biển Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội đường phố chủ đề “Sắc màu biển cả” với hàng ngàn nghệ sĩ, nghệ nhân, cộng đồng tham gia.
Những chiếc xe điện hóa trang thành các mô hình di sản miền biển tỉnh Gia Lai
Các nghệ sĩ, giới trẻ ở đại ngàn Gia Lai tham gia trình diễn cồng chiêng
Nghệ nhân Jrai say sưa trong điệu chiêng thể hiện niềm vui trong "Tết độc lập"
Đoàn nghệ thuật phố núi Pleiku tái hiện lại cảnh chiến đấu của các chiến binh Jrai
Các nghệ nhân miền biển Gia Lai biểu diễn, hô bài chòi
Bài chòi Bình Định hiện đang được phát triển mạnh nhờ những lễ hội, du lịch
Nghệ nhân hô bài chòi mở màn lễ hội đường phố
Những cây bài chòi được trang trí ngộ nghĩnh
Lễ hội mời đến 40 nghệ sĩ, nhóm nhảy, diễn viên từ TPHCM để biểu diễn những tiết mục, như: nhảy hiện đại, carnival, xiếc hề, tung hứng, xe đạp nhào lộn...
Trong tiết mục carnival đầy sắc màu của các diễn viên ở TPHCM
Phiên khai mạc diễn ra ngay tại quảng trường biển trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
Người dân, du khách cùng các bạn nhỏ xem những tiết mục tại lễ hội đường phố
Bạn nhỏ cầm lá cờ Tổ quốc với đồng phục rất dễ thương tại lễ hội đường phố ở Quy Nhơn
Những nghệ sĩ, diễn viên tuồng hóa trang đầy sắc màu tham gia diễu hành
Hơn 15 đoàn xe hoa, xe mô hình cùng lực lượng biểu diễn, sẽ tham gia diễu hành trên các trục đường chính phố biển Quy Nhơn, như: An Dương Vương, Xuân Diệu, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Tất Thành…
Hoa hậu Đinh Thị Hoa - Đại sứ truyền thông lễ hội tham gia đoàn diễu hành trên các tuyến đường chính phố biển Quy Nhơn
Các nghệ nhân Jrai hóa trang thành người rơm đầy huyền bí
Đoàn biểu diễn ở đại ngàn Gia Lai đi qua Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
Các sinh viên đạp xe, mang theo những "chú cá ngừ đại dương" tham gia diễu hành
Cỗ xe mô phỏng những biểu trưng, hoạt tiết hội tụ giữa đại ngàn và miền biển Gia Lai
Đoàn nghệ thuật truyền thống tuồng và bài chòi tham gia lễ diễu hành
