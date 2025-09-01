Đặc sắc lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả" Gia Lai

Nằm trong chuỗi lễ hội, chương trình Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, chiều tối 31-8, tại quảng trường biển Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội đường phố chủ đề “Sắc màu biển cả” với hàng ngàn nghệ sĩ, nghệ nhân, cộng đồng tham gia.