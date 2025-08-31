Ấn tượng triển lãm thành tựu phát triển Gia Lai

Ngày 31-8, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh trong Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP Hà Nội).

Theo Sở VH-TT-DL Gia Lai, chủ đề triển lãm của tỉnh là “80 năm đồng hành cùng đất nước – Vững bước vươn xa”, thể hiện xuyên suốt qua 4 không gian chủ đề và 1 sân khấu quảng diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao quà cho các nghệ nhân, thành viên tại triển lãm

Với diện tích 441m², khu trưng bày được thiết kế cách điệu từ hoa văn thổ cẩm, họa tiết dân tộc; phía trước đặt cặp tượng voi đá gợi từ thành Đồ Bàn; đồng thời lồng ghép các hình tượng văn hóa - di sản đặc trưng tỉnh, như: cồng chiêng, tháp Chăm Dương Long, võ cổ truyền Tây Sơn, thẻ bài chòi, nhà rông, mô hình biển - núi…

Không gian thứ nhất “Tự hào 80 năm đồng hành cùng đất nước” tái hiện tiến trình hình thành, phát triển của Gia Lai, Bình Định (trước đây), từ dấu tích người vượn cổ An Khê, truyền thống Tây Sơn Tam Kiệt, Anh hùng Núp đến dấu mốc sáp nhập hai tỉnh, khẳng định vị thế chiến lược của Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các nghệ nhân, giới trẻ các dân tộc tham gia cuộc triển lãm

Không gian thứ hai “Sức mạnh hội tụ – Khát vọng vươn xa” giới thiệu thành tựu kinh tế – xã hội thời kỳ đổi mới; nông nghiệp công nghệ cao với cà phê, hồ tiêu, cao su, chanh dây; công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục; cùng sản phẩm OCOP 4-5 sao và doanh nghiệp tiêu biểu.

Không gian thứ ba “Giao thoa bản sắc – Bừng sáng tiềm năng” khắc họa văn hóa – du lịch Gia Lai, Bình Định (trước đây) với Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Kon Ka Kinh, Eo Gió, Kỳ Co, võ cổ truyền Tây Sơn… gắn với không gian cồng chiêng – di sản UNESCO; tôn vinh lễ hội, nghệ thuật và kinh tế biển, mở hướng liên kết “biển – rừng”.

Không gian trưng bày thành tựu phát triển tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều bản sắc, đặc trưng tiêu biểu 2 miền biển Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Không gian thứ tư “Kiến tạo tương lai – Vùng hội tụ mới” thể hiện tầm nhìn Gia Lai đến năm 2030, định hướng 2045, trở thành trung tâm chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch sinh thái – văn hóa gắn với hành lang kinh tế Đông – Tây; ứng dụng công nghệ AR/VR mô phỏng quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cảng biển.

Ngoài ra, khu sân khấu quảng diễn có các chương trình bài chòi, võ cổ truyền, trình diễn nhạc cụ, trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát… lan tỏa bản sắc văn hóa và hình ảnh thân thiện của Gia Lai.

Kiểm tra tại khu trưng bày, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Sở VH-TT-DL tỉnh và các thành viên đoàn triển lãm.

Các không gian đã làm nổi bật thành tựu 80 năm đồng hành cùng đất nước, thể hiện ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đoàn kết, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn (cầm mic) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Ông Phạm Anh Tuấn cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và biểu dương các nghệ nhân, thành viên đoàn đã đóng góp ý tưởng, hiện vật, sản phẩm đặc trưng của miền biển xanh và đại ngàn Gia Lai.

NGỌC OAI