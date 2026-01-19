Sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chủ đề của đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... cùng các đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dự phiên trù bị, sáng 19-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại phiên họp, toàn thể đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều hành phiên họp trù bị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của đại hội, Chương trình làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị, sáng 19-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị ra mắt Đại hội, sáng 19-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

