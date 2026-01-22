Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiến hành công tác nhân sự

Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ 3, thực hiện nhiều nội dung quan trọng theo chương trình Đại hội, trong đó có công tác nhân sự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đến tham dự phiên làm việc chiều 22-1. Ảnh QUANG PHÚC

Đại hội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Tại Đại hội lần này, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một trong những nội dung được cán bộ, đảng viên và người dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được rời phòng họp tổ, di chuyển sang hội trường để chuẩn bị bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, chiều 22-1. Ảnh QUANG PHÚC

Tại họp báo quốc tế về Đại hội diễn ra vào chiều 14-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ"; "hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển".

Các đại biểu rời phòng họp tổ, di chuyển sang hội trường để chuẩn bị bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, chiều 22-1. Video: QUANG PHÚC

Trước đó, chiều 21-1, Đại hội XIV của Đảng thống nhất thông qua chương trình điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với dự kiến ban đầu. Theo đó, Đại hội XIV của Đảng sẽ bế mạc vào ngày mai, 23-1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIV của Đảng, ngày 22-1. Ảnh: Daihoidangtoanquoc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIV của Đảng, ngày 22-1. Ảnh: Daihoidangtoanquoc

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đến dự ngày làm việc thứ 3 Đại hội XIV của Đảng, ngày 22-1. Ảnh: Daihoidangtoanquoc

>>> Chùm ảnh các đại biểu rời phòng họp tổ, di chuyển sang hội trường để chuẩn bị bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, chiều 22-1. Ảnh: QUANG PHÚC

