Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước sang ngày làm việc chính thức thứ ba. Xung quanh công tác nhân sự của Đại hội, Báo SGGP ghi nhận nhiều ý kiến thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh TTXVN

Trước đó, tại họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo triển khai khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, bảo đảm dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất cao, đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam: Đặt niềm tin vào trí tuệ và uy tín

Công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các vị trí chủ chốt từ Trung ương đến địa phương, bộ, ngành. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ bảo đảm về đạo đức, sức khỏe và trí tuệ; từ đó chuyển hóa trí tuệ thành hành động, tạo dựng uy tín và niềm tin trong nhân dân.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm

Kỳ đại hội này, người dân phấn khởi khi công tác nhân sự được xem xét thận trọng, bài bản, khoa học; một số trường hợp còn lấy ý kiến nhân dân tại địa phương. Cùng với chủ trương người đứng đầu không phải người địa phương, tôi tin rằng công tác nhân sự lần này được bảo đảm.

Chúng ta tin tưởng các đồng chí được lựa chọn vào Trung ương kỳ này thực sự là những người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; vừa có tâm, có tầm, vừa là người đầy tớ của nhân dân. Để công tác nhân sự đạt hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, ban nội chính, các cơ quan kiểm tra và sự giám sát của nhân dân.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc: Nhân sự là vấn đề rất quan trọng của Đảng

Công tác nhân sự của Đảng là vấn đề rất quan trọng. Thời gian qua, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có sự lựa chọn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác này. Tôi tin tưởng những nhân sự được lựa chọn cho nhiệm kỳ tới sẽ hình thành một tập thể lãnh đạo, cán bộ có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

LÂM NGUYÊN