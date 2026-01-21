Chính trị

Đại hội XIV của Đảng rút ngắn thời gian làm việc

SGGPO

Chiều 21-1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày trong kế hoạch làm việc của Đại hội.

Các đại biểu dự phiên thảo luận chiều 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
Các đại biểu dự phiên thảo luận chiều 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, trong buổi họp báo trước đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được đại hội hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21-1, đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23-1.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Trần Cẩm Tú XIV Phiên làm việc Thường trực Ban Bí thư Đại hội Ủy viên Bộ Chính trị Bế mạc Bỏ phiếu Rút ngắn Họp báo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn