Đại hội XIV của Đảng: Thông điệp về sự ổn định, thống nhất, cải cách và phát triển của Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc, chiều 23-1

Nhiều hãng tin, báo chí tại khu vực và quốc tế, trong đó có Tân Hoa xã, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Trung Quốc), Laotian Times (Lào), Bloomberg và AP (Mỹ), AFP (Pháp)… nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; coi đây là biểu hiện rõ nét của sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bảo đảm tính ổn định và kế thừa trong công tác lãnh đạo đất nước.

Dư luận quốc tế cũng quan tâm tới việc Đại hội XIV đã kiện toàn Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới với cơ cấu được đánh giá là kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa và đổi mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo báo Laotian Times, Đại hội XIV là sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam trong chu kỳ 5 năm, có vai trò định hướng đường lối, chính sách và công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo này cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối với kết quả 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức (đạt 100%) bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hãng tin AP (Mỹ) nhận định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã triển khai đợt cải cách về hành chính và kinh tế với quy mô sâu rộng nhất kể từ cuối những năm 1980, thời điểm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới và mở cửa nền kinh tế. Theo AP, quá trình này bao gồm việc tinh gọn bộ máy khu vực công, điều chỉnh địa giới và mô hình quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời thúc đẩy triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Theo đánh giá của hãng tin AFP, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho thấy sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với định hướng thúc đẩy tăng trưởng và cải cách đã đề ra. Hãng tin của Pháp cho rằng trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy nhiều cải cách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, được mô tả là mang tính toàn diện và sâu rộng.

Hãng tin Bloomberg bình luận Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy nhiều điều chỉnh và cải cách lớn về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, được đánh giá là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và tạo động lực phát triển kinh tế.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử gửi đi tín hiệu tích cực về ổn định chính trị, yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài coi là một trong những lợi thế quan trọng của Việt Nam.

Các báo đều đề cập đến việc Đại hội XIV bầu ra Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí, qua đó bảo đảm sự liên tục trong lãnh đạo và điều hành đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Có thể thấy, các hãng tin quốc tế đánh giá việc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn tất chương trình nghị sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và thông qua Nghị quyết Đại hội XIV đã gửi đi thông điệp về sự ổn định chính trị, thống nhất nội bộ và định hướng phát triển nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong bài viết, “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bước tiến tới kỷ nguyên mới”, đăng trên trang aladaainternacional.com của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh về châu Á và châu Phi, Tiến sĩ Ruvislei González Saez đánh giá Việt Nam hiện không chỉ được nhìn nhận là một “con hổ châu Á”, mà đang bước vào giai đoạn chuyển mình để trở thành một cường quốc tầm trung. Quá trình này đòi hỏi Việt Nam phải tái định hình không chỉ các chiến lược phát triển trong nước, mà cả phương thức hành động trên trường quốc tế, ở cả bình diện song phương và đa phương.

Tác giả khẳng định Đại hội XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên các văn kiện Đại hội không chỉ xác định tầm nhìn, mục tiêu, mà còn kèm theo các chương trình hành động cụ thể, với dự án, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Điều này tạo điều kiện để nghị quyết được triển khai ngay sau Đại hội, qua đó biến các mục tiêu chiến lược đầy tham vọng thành các bước đi thực chất.

Bài viết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam chính là lực lượng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới năm 1986 - một quyết định lịch sử tạo ra những chuyển biến sâu sắc và toàn diện. Sau 40 năm, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển, trở thành một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm mạnh từ khoảng 80% dân số năm 1985 xuống còn khoảng 1,3% vào năm 2025.