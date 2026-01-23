Tổng Bí thư Tô Lâm: Sự nghiệp đổi mới còn phải tiếp tục

Chiều 23-1, ngay sau khi bế mạc Đại hội, tại hội trường Trung tâm Báo chí, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư đã trả lời các câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc đại hội, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, những từ khóa quan trọng, xuyên suốt Đại hội chính là những điểm mới của Đại hội lần này, gồm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển; tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư tóm tắt lại những từ khóa để thấy được sự thành công và những nét mới của Đại hội XIV, đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời là sự tiếp tục quá trình đổi mới mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Quá trình đó, Việt Nam đã tổng kết, rút ra được rất nhiều bài học. Dựa trên cơ sở đó và những yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Việt Nam đã đưa ra những cách làm mới, tư duy mới, hành động mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới được 40 năm, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết lại 40 năm đổi mới. Sự nghiệp đổi mới còn phải tiếp tục. Đây là sự nghiệp của Đảng. Đất nước muốn phát triển được, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo cũng như mang lại sự phát triển cho đất nước, sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân, thì phải tiếp tục đổi mới.

Tổng Bí thư nêu quan điểm, sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu, đặc điểm và mục tiêu khác nhau, cho nên đổi mới cần phải có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư nhắc lại những điểm mới của Đại hội lần này, đồng thời cho biết, thời điểm lịch sử, bối cảnh mới đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tầm nhìn nhiệm kỳ 2026-2031 và đến năm 2045; tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng từ năm 1991 để có Cương lĩnh phát triển mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Cũng theo Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng, xây dựng tầm nhìn đến 100 năm sau. Đây là tầm nhìn dài mà nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV có trách nhiệm thực hiện.

Theo Tổng Bí thư, một điểm mới nữa là phải xây dựng mô hình phát triển đất nước đáp ứng được yêu cầu phát triển, trong đó cách nghĩ, cách làm phải thay đổi.

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu thường xuyên

Trả lời câu hỏi phóng viên quốc tế về việc thực hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với những vấn đề của thế giới và khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: nước ta là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội, chiều 23-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại lên tầm mức quan trọng mới, ngang với việc xác định nhiệm vụ về quốc phòng, về an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề thế giới, những vấn đề quốc tế với chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, có trách nhiệm chung với các vấn đề toàn cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực và thế giới ngày càng chặt chẽ. Việt Nam tiếp tục chung tay phối hợp cùng với các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng vào cuộc sống

Trao đổi về việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết lần này sẽ thiên về hành động. Bài học kinh nghiệm trước đây là khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, nghị quyết rất hay nhưng đi vào cuộc sống rất khó, hiệu quả đạt được không cao. Do đó, lần này tính hành động được đề cập rất cao và rất cụ thể để đưa nhanh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, nhanh chóng mang lại hiệu quả, bảo đảm cho nhân dân có thể nhìn được, thấy được, thụ hưởng được; đồng thời nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ, ngay trong ngày 23-1, Bộ Chính trị khóa XIV đã ban hành chỉ thị đầu tiên về tuyên truyền và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội, là chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới. Từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp đều phải có những chương trình hành động cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm triển khai, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Cùng với đó, tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Song song đó là thiết kế cơ chế kiểm tra giám sát, thưởng phạt nghiêm minh những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ, khoa học, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ trương xuyên suốt của Đảng là lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển.

PHAN THẢO- ANH THƯ