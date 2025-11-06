Giáo dục

Đắk Lắk cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 6-11 để tránh bão

Ngày 6-11, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên và nhân viên, Sở GD-ĐT đề nghị, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 6 đến hết ngày 7-11.

Trong các ngày tiếp theo, tùy tình hình diễn biến thời tiết, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học; không tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh khi điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục bố trí lãnh đạo trực theo quy định. Khi có sự cố bất thường, các đơn vị chủ động báo cáo về chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn bộ các xã, phường ven biển của tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5-11 đến hết ngày 7-11.

