Quảng Ngãi: Nhiều người bị thương khi lo ứng phó bão số 13

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương khi đang chằng chống mái nhà, tỉa cây xanh ứng phó bão số 13.

Khoảng 15 giờ ngày 5-11, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân nam V.Đ.T (54 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân bị ngã từ độ cao 3,5 mét xuống đất khi đang leo lên gia cố mái tôn để phòng chống bão số 13.

Các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân V.Đ.T bị xẹp đốt sống lưng và gãy xương gót chân trái. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện phẫu thuật và điều trị.

Bệnh nhân V.Đ.T nhập viện do bị ngã khi đang chằng chống mái nhà

Bác sĩ chuyên khoa I Lương Quyết Thắng, phụ trách Khoa Cấp cứu, cho biết trong hơn 8 giờ qua, khoa đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị chấn thương khi đang chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh để ứng phó với bão số 13. Nhiều ca bị thương nặng, trong đó có người gãy xương gót chân, xẹp đốt sống lưng, chấn thương sọ não.

Trong 8 giờ qua, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp bị chấn thương khi đang phòng chống bão

Bác sĩ Thắng khuyến cáo, trong quá trình phòng chống bão, người dân cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn cho bản thân. Bệnh viện luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cả về nhân lực lẫn vật lực để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho các trường hợp gặp tai nạn.

NGUYỄN TRANG