Bố trí lực lượng ứng trực tại các địa bàn trọng yếu để ứng phó bão số 13

Lực lượng quân đội giúp dân gia cố mái nhà trước bão số 13

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các bộ liên quan, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu, bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ. Đây là cơn bão được dự báo khi vào đất liền vẫn có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào thời kỳ thủy triều cao, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kèm theo mưa cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua.

Bộ đội Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương hỗ trợ người dân thôn H’Juh (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) di dời tài sản, nhà cửa khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Tiếp theo công điện ngày 4-11 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành - trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với cơn bão số 13 trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu.

Trên cơ sở đó, các địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó trưởng ban và từng thành viên ban chỉ huy phòng thủ dân sự, đồng thời chủ động phối hợp với bộ chỉ huy quân sự và công an tỉnh, thành bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra.

Trường hợp vượt quá khả năng, địa phương chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng giao lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

PHAN THẢO