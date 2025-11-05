Bão số 13 tiếp tục di chuyển nhanh vào đất liền Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 vẫn duy trì sức gió và tốc độ. Bão tiếp tục di chuyển nhanh vào đất liền Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Gần sáng 6-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có gió mạnh dần lên.

Đường đi của bão số 13 trên Biển Đông. Ảnh: VNDMS

Lúc 19 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 6-11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông Đông Nam và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Bão có cường độ cấp 14, giật cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng là Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 7-11, bão trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi-Nam Lào, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Bão có cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Dự báo đường đi của cơn bão số 13. Ảnh: TTKTTVQG

Đến 19 giờ ngày 7-11, bão trên đất liền phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, trên biển, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 6-8m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo: Từ chiều tối 6-11, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối 6-11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Bên cạnh đó, từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo TTXVN