Đắk Lắk: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi, hàng chục hộ dân phải di dời

Ngày 17-11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường và xảy ra sạt lở đất tại nhiều khu vực, buộc chính quyền địa phương phải khẩn cấp sơ tán hàng chục hộ dân.

Lực lượng chức năng xã Yang Mao đang sơ tán các hộ dân vùng bị ngập lụt

Tại xã Yang Mao, mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông tê liệt. UBND xã đã di dời khẩn cấp hơn 10 hộ dân ở buôn Yang Hanh và buôn Tơng Tang B đến nơi an toàn. Lượng mưa ghi nhận tại xã này đã lên tới 315mm.

Nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm xã bị chia cắt. Trước diễn biến phức tạp, một số trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại xã Krông Bông, mưa lớn gây sạt lở đất tại thôn 23. Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền đã giăng dây cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm và lên phương án di dời hơn 20 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Lương thực, nhu yếu phẩm cũng đã được chuẩn bị để hỗ trợ các hộ có khả năng bị cô lập.

Nhiều căn nhà ở xã Yang Mao bị ngập sâu trong nước

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Quốc lộ 29 đoạn qua Km68 đang bị ngập sâu khoảng 200m, phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo Quốc lộ 19C và Quốc lộ 25 để thay thế tuyến bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, ngày 16-11 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 16-11 đến 6 giờ ngày 17-11, phổ biến 30-100mm, có nơi lớn hơn 300mm. Riêng tại xã Yang Mao lượng mưa đo được là 315mm. Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong khoảng 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông đạt mức báo động một đến báo động ba. Cảnh báo, tại các xã: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đắk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt rất cao.

MAI CƯỜNG