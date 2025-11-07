Nhiều khu vực ở Đắk Lắk vẫn đang bị cô lập

Chiều 7-11, nhiều trục đường chính và khu vực trung tâm xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt. Nhiều nhà dân vẫn ngập nặng, một số khu vực dân cư bị cô lập.

Nhiều khu vực của xã Tuy An Bắc vẫn đang ngập trong nước

Chị Nguyễn Thanh Nga (xã Tuy An Bắc) cho biết, gia đình nằm trong vùng triều cường nên đã chủ động sơ tán đến nhà người thân để tránh bão từ chiều 6-11. “Không ngờ sau bão, nước từ thủy điện đổ về gây ngập, đến nay tôi vẫn chưa thể về nhà”, chị Nga nói.

Tương tự, tại các xã Đồng Xuân, Xuân Phước, nhiều nhà dân vẫn còn ngập trong nước. Các xã này nằm ở vùng hạ du của Thủy điện La Hiêng 2 (xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk).

Đêm 6-11, sau khi bão tan, hàng ngàn hộ dân tại các xã trên phải tháo chạy trong đêm vì nước từ thủy điện đổ về quá nhanh. Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp di dời tài sản.

Đến chiều 7-11, tuyến đường và xã Tuy An Bắc bị ngập nặng

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đảng ủy xã Tuy An Bắc cho biết, tại các khu vực bị ngập, chính quyền địa phương đã di dời người dân đến nơi an toàn. Khu vực chỉ ngập cục bộ, không có thiệt hại về người.

Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để rà soát quy trình vận hành của Thủy điện La Hiêng 2. Tuy nhiên, hiện các tuyến đường vào khu vực thủy điện đang bị ngập cục bộ nên chưa thể kiểm tra. Sau khi nước rút, sở sẽ kiểm tra quy trình vận hành và báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh.

Nhiều nhà dân tại xã Sông Cầu bị hư hỏng nặng

Ghi nhận tại làng chài các phường Sông Cầu, Xuân Đài, bão số 13 gây hư hỏng hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân. Nhiều tàu thuyền cũng bị sóng đánh hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục sự cố sau bão.

Tàu thuyền của người dân bị sóng đánh hư hỏng

Theo thống kê sơ bộ, tại Đắk Lắk, bão số 13 làm 3 người chết, 2 người bị thương; 25 nhà sập hoàn toàn, 4.539 nhà bị tốc mái, 5.501 lượt nhà bị ngập nước. Cầu cảng Vũng Rô bị đánh sập hoàn toàn, triều cường cuốn trôi khoảng 800m kè. Bão cũng làm thiệt hại khoảng 54.000 lồng nuôi thủy sản, 8 tàu cá bị sóng đánh chìm, nhiều diện tích hoa màu bị ngập, một số trụ điện trung hạ thế bị đổ, gây mất điện trên diện rộng; giao thông ở nhiều nơi bị sạt lở, chia cắt.

MAI CƯỜNG