Đắk Lắk: Cấm người dân ở khu vực ảnh hưởng bão ra đường

Chiều 6-11, do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra mưa lớn kèm theo gió mạnh, làm gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại phường Tuy Hòa, Tây Hòa…

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công điện cấm người dân ở các khu vực ảnh hưởng bão ra đường từ 16 giờ 30 cùng ngày cho đến khi bão đi qua.

Theo ghi nhận, tại xã Tuy An Nam, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã ở vùng triều cường, bị ảnh hưởng trực tiếp của bão đã được chính quyền địa phương di dời về chùa Thanh Lương trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến thăm, động viên bà con đang trú bão tại chùa Thanh Lương và trao tiền hỗ trợ đến đại diện chùa lo lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian tránh trú bão.

Ông Nguyễn Thiên Văn trao tiền hỗ trợ đến đại diện Chùa Thanh Lương để lo lương thực, thực phẩm cho bà con trong thời gian trú bão

Bà Nguyễn Thị Tốt (xã Tuy An Nam) cho biết, nhà của bà nằm trong vùng triều cường, ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trưa 6-11 bà đã được lực lượng chức năng sơ tán đến chùa để trú bão. “Chúng tôi rất lo sợ mong rằng bão không gây thiệt hại”, bà Tốt lo lắng.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên người dân đang trú bão

Tại xã M’Đắk (Đắk Lắk), ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã cho biết địa phương đang ghi nhận thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 13. Mưa lớn và gió mạnh đã làm một số phòng học của trường THCS và khoảng 5 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị đổ ngã.

Chính quyền địa phương cùng công an, dân quân và người dân đang khẩn trương khắc phục tạm thời, hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Hàng chục hộ dân ở xã Tuy An Nam được sơ tán vào nơi an toàn

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động 3.867 cán bộ; 34 ôtô, 60 xe đặc chủng, 34 ca nô;…trên địa bàn 18 xã, phường khu vực ven biển và tiếp giáp; ngoài ra, sẵn sàng huy động 3.240 cán bộ, 35 xe ôtô, 11 xe đặc chủng, 47 ca nô ở các khu vực sâu trong đất liền để hỗ trợ người dân ứng phó bão.

Trường học ở xã M'đrắk bị tốc mái do bão

Hiện, toàn tỉnh có 2.555 tàu cá với gần 11.000 lao động, hầu hết đã vào nơi tránh trú an toàn, 12 tàu vận tải đang neo đậu tại vịnh Xuân Đài và Vũng Rô. Hơn 3.100 lao động trên 2.613 bè, lồng nuôi trồng thủy sản cũng đã được cảnh báo và hướng dẫn đảm bảo an toàn.

Mực nước các sông nhìn chung vẫn dưới mức báo động 1, riêng sông Ba cao hơn báo động 1 khoảng 0,26m. Các hồ thủy lợi, thủy điện vận hành ổn định, được theo dõi chặt chẽ để chủ động điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

MAI CƯỜNG