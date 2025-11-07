Xã hội

Đắk Lắk: Hàng chục con trâu chết do nước lũ tràn về

SGGPO

Sáng 7-11, UBND xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 23 con trâu của người dân bị lũ nhấn chìm, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng do mưa lớn và nước từ đầu nguồn đổ về.

Tối 6-11, do ảnh hưởng bão số 13 (bão Kalmaegi), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập sâu. Số trâu bị chết do người dân chăn thả ngoài đồng, không kịp di dời khi lũ đột ngột tràn về. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với thôn, buôn kêu gọi thương lái đến thu mua, hỗ trợ người dân giảm bớt thiệt hại.

z7197915098102_bdd688cf85fa0180f0456e75ba351eb4.jpg
Trước đó, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương; hơn 480 căn nhà hư hỏng, trong đó 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà tốc mái, 147 nhà ngập nước; 54.000 lồng bè thủy sản bị thiệt hại, ước tính tổng thiệt hại hơn 21 tỷ đồng. Hàng trăm hộ dân phải di dời do nước lũ dâng cao.

Hiện Chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng để giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau bão.

MAI CƯỜNG

