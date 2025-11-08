Đắk Lắk: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão số 13

Chiều 8-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 13 tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan tại thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh. Ảnh: VGP

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Cảnh, sau bão số 13, toàn xã có 25 nhà sập hoàn toàn; ước thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đồng. Có 447 nhà tốc mái, ước thiệt hại 67 tỷ đồng. Toàn xã có trên 70% lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xóm bị hư hỏng ước tính thiệt hại 74 tỷ đồng. Một số trụ sở, cơ quan, trường học trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng ước thiệt hại 50 tỷ đồng.

Trực tiếp đến thăm và trao quà động viên các hộ dân tại xã Xuân Cảnh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ với những khó khăn của người dân bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão; đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Giờ bị sập nhà sau cơn bão số 13

Tại xã Xuân Cảnh, nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão. Bà Nguyễn Thị Nhau (sinh năm 1950, sống neo đơn) bị bão làm sập nhà hoàn toàn. Nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Giờ (gia đình hộ nghèo) cũng bị tốc mái, hiện phải tạm trú nhà người thân. Trước các hoàn cảnh trên, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tặng quà, động viên, đề nghị chính quyền địa phương cần sớm xem xét, hỗ trợ xây dựng lại nhà để các ông bà có nơi ăn, chốn ở ổn định.

Lực lượng quân đội tại phường Sông Cầu đang hỗ trợ người dân dọn dẹp sau bão

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương cần rà soát, thống kê và lập báo cáo về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Về lâu dài, cần có đánh giá, tổng kết để lập quy hoạch ứng phó thiên tai phù hợp với từng địa phương, từng vùng nhằm hạn chế thấp thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân.

Bàn ghế sách vở phơi nắng sau bão

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng đến thăm, động viên thầy trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan và đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả để học sinh sớm được trở lại trường.

MAI CƯỜNG