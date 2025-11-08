Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 35 tỷ đồng cho các xã bị ảnh hưởng bão số 13

Theo đó, có 16 xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ do ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 13. Trong đó, riêng xã Xuân Cảnh (tỉnh Đắk Lắk) được hỗ trợ 5 tỷ đồng, các xã còn lại được hỗ trợ 2 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh chiều 8-11 từ các địa phương, bão số 13 làm 3 người chết, 8 người bị thương; 118 nhà hư hỏng hoàn toàn; 5.909 nhà tốc mái, hư hỏng. Có 57 điểm trường bị ảnh hưởng, với 23 phòng học, hơn 1.200m tường rào hư hỏng, sập đổ; 5 cơ sở y tế hư hỏng, tốc mái. Đối với nông nghiệp có 28.000ha hoa màu hư hại; 144 con gia súc, 4.493 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Về thủy sản có 33 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân bị sóng đánh hư hỏng khi neo trong khu vực neo đậu; 54.000 lồng bè; với thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 1.900 tỷ đồng.