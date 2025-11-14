Xã hội

Cấp hơn 1.750 tấn gạo cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại Đắk Lắk

Ngày 14-11, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có tờ trình đề nghị hỗ trợ lương thực cho tỉnh để cứu đói người dân tại các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 13. Sau khi xem xét, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hơn 1.750 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp người dân tại các địa phương bị thiệt hại do bão số 13.

z7199618651378_f29c40aa2463507199aa8b3569e94e4e.jpg
Nhiều tàu thuyền ở phường Sông Cầu bị sóng đánh hư hỏng

Bão số 13 vừa qua gây ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm 3 người chết, 13 người bị thương; hơn 10.500 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, hơn 9.200 lượt nhà bị ngập nước (trong đó 188 nhà hư hỏng, sập đổ hoàn toàn), hơn 280 cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, 51.720ha cây trồng bị hư hỏng, thiệt hại… Theo thống kê sơ bộ đến trưa 13-11, tổng thiệt hại ở tỉnh Đắk Lắk ước tính khoảng 2.600 tỷ đồng.

MAI CƯỜNG

