Đắk Lắk: Sau bão, người dân chạy lũ trong đêm

Người dân thôn Phước Nhuận chạy lũ trong đêm.

Theo ghi nhận của Báo SGGP, người già, trẻ em được nhanh chóng được đưa đến khu vực an toàn. Đàn ông và những thanh niên khỏe hỗ trợ nhau di dời những tài sản có giá trị như: tủ lạnh, nồi cơm điện, xe máy... ra khỏi khu vực bị ngập. Trâu bò, heo cũng được người dân đưa đến khu vực cao để tránh ảnh hưởng. Có mặt tại tại hiện trường, phóng viên Báo SGGP ghi nhận hàng chục ngôi nhà nhanh chóng bị ngập khi sâu trong nước chỉ trong khoảng 15 phút.

Mực nước ở thôn Phước Nhuận liên tục dâng cao gây ngập nhiều nhà dân.

Ông Trần Trọng Thanh (sinh năm 1975, trú thôn Phước Nhuận) cho biết: “Bão số 13 càn quét qua địa bàn thôn từ 19 giờ đến khoảng 22 giờ làm nhà ông và một số nhà hàng xóm bị tốc mái. Bà con không kịp trở tay khi nước lũ tràn về và phải sơ tán gấp, không kịp di dời tài sản phải bỏ của chạy lấy người”.

Chỉ trong ít phút nhiều ngôi nhà ở thôn Phước Nhuận đã nhanh chóng bị ngập.

Ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Ban Mặt trận thôn Phước Nhuận cho biết, trước thời điểm bão vào chính quyền địa phương đã di dời 22 hộ dân với khoảng 65 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm, nguy cơ ngập đến nơi an toàn. Tuy nhiên, sau khi bão đi qua, thì Thuỷ điện La Hiêng 2 (xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) thông báo xả lũ với mức độ 5.000m3/s, khiến khu vực bị ngập nặng. Hiện tại, có thêm hơn 20 hộ dân nằm trong vùng ngập đang được chính quyền địa phương hỗ trợ sơ tán và số lượng có thể tăng nếu mực nước tiếp tục dâng cao.

Người dân đưa trâu bò đến khu vực cao để tránh trú

Người dân cố gắng di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập

Thông tin từ Đài Khí tuongw Thủy văn Đắk Lắk cho biết, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ đang lên rất nhanh. Cụ thể, vào lúc 22 giờ cùng ngày, trạm Thủy văn Xuân Quang là 34.51 trên báo động 3 là 3,51 m. Hạ lưu sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng có mực nước là 9,32 dưới báo động 3 là 0,18 m. Trong khoảng 6 – 12 giờ tới, lũ trên thượng lưu sông Kỳ Lộ lên rất nhanh và khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn; mực nước ở hạ lưu sông tiếp tục lên và đạt đỉnh sau đó giảm dần. Đỉnh lũ tại sông Kỳ Lộ đạt mức trên báo động 3 từ 3 – 4,5m.

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển trên tuyến đường của thôn.

Tại các vùng trũng thấp ven sông, suối có nguy cơ xảy ra ngập lụt; sạt lở đất tại sườn dốc ven sông thuộc khu vực các xã Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước (Đắk Lắk). Người dân cần hết sức cẩn thẩn khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ nêu trên.

Theo thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy tiền phương tỉnh Đắk Lắk, tại các xã phía Đông bão số 13 đã làm tốc mái, sập hàng chục căn nhà khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

MAI CƯỜNG