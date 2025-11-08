Đắk Lắk: Chung tay khắc phục sau bão, sớm đưa học sinh trở lại trường

Sau 2 ngày bị ngập trong nước, đến sáng 8-11, nhiều xã ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk như: Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Phú Mỡ… nước đã dần rút, lực lượng chức năng, người dân bắt tay vào dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại.

Theo ghi nhận, tại vùng rốn lũ xã Đồng Xuân, rác khắp nơi dồn về, dày đặc các tuyến đường. Dọc các con đường, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, phơi lại những vật dụng còn sót sau dòng nước lũ. Lực lượng công an, bộ đội cùng đoàn viên thanh niên chia nhau hỗ trợ từng khu dân cư, khẩn trương khơi thông cống rãnh, thu gom rác, lục bình và cây cối ngổn ngang.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ Trường Mầm non Xuân Sơn Nam (xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) dọn dẹp lại trường sau bão

Tại Trường Mầm non Xuân Sơn Nam (xã Đồng Xuân), lũ rút để lại lớp rác, bùn và cây mục phủ kín sân trường. Trong các phòng học, bùn non đọng thành lớp dày đặc. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng cho biết: “Toàn bộ lục bình, rác từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ tràn về, ngập hết khuôn viên. Nhờ chủ động trong công tác phòng chống nên trường chỉ bị ngập nước, thiệt hại nhẹ. Sáng nay, nước vừa rút, nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng lực lượng địa phương dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn để kịp đón các con trở lại lớp vào thứ hai”.

Giáo viên Trường THCS Xuân Sơn Bắc (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đang lau dọn các phòng học

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, địa bàn là vùng trũng, nước lũ tràn về toàn xã có 19/20 thôn bị ngập, 10 thôn ngập hoàn toàn. Nhờ chủ động ứng phó, kịp thời di dời dân đến nơi an toàn nên hơn 8.000 người dân của xã vẫn an toàn. Tuy nhiên, tài sản người dân bị hư hỏng rất lớn. "Chính quyền đang huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, dân quân giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt, chúng tôi ưu tiên công tác giáo dục nên huy động lực lượng hỗ trợ các trường học lau dọn để kịp thời công tác dạy và học cho học sinh trên địa bàn”, ông Tiến nói.

Ngược lên xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk), Trường Tiểu học Phú Mỡ là một trong những điểm bị bão tàn phá nặng nề nhất. Tường chắn phía sau bị sập hơn 20m, cửa kính vỡ, bàn ghế bị nước cuốn trôi, bùn đất ngập các phòng học. Hơn 30 cán bộ, giáo viên cùng lực lượng quân đội, người dân địa phương đang tất bật lau dọn từng phòng. Hiệu trưởng Lê Mạnh Hòa cho biết, dù đã đưa thiết bị dạy học lên cao để tránh nước, nhưng lũ về quá nhanh, toàn bộ máy tính, đồ dùng dạy học đều hư hỏng không thể sửa. Trước mắt, nhà trường khắc phục tạm để bảo đảm chỗ học cho học sinh, sau đó mới tính phương án phục hồi lâu dài.

Nhiều thiết bị dạy học của Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) bị hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 8-11, toàn tỉnh có 226 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi bão số 13, với tổng thiệt hại ước tính gần 22,8 tỷ đồng. Trong đó, 38 đơn vị trực thuộc sở chịu thiệt hại khoảng 4,97 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu các trường khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp. Đến ngày 10-11, các trường cơ bản hoàn tất vệ sinh, sửa chữa hư hỏng nhẹ để học sinh trở lại học an toàn. Với các trường thiệt hại nặng, sở sẽ báo cáo tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp và có phương án học tạm.

MAI CƯỜNG