Đảm bảo an toàn cho hạ tầng số, dữ liệu số

Sáng 23-8, Sở TT-TT TPHCM phối hợp cùng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía Nam 2024 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số trước tội phạm mạng” (Securing digital infrastructure, data, and the digital economy against cybercrime).