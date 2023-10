Đảm bảo an toàn điện ở khu nhà trọ, nhà cao tầng

Thực hiện chỉ đạo khẩn mới đây của UBND TPHCM về tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã khẩn trương triển khai và tăng cường các biện pháp an toàn điện, phòng chống cháy nổ do điện trong các khu nhà cho thuê, nhà cao tầng.

Kiểm tra hơn 1.600 điểm ở khu dân cư, cơ sở sản xuất

Theo ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, quy định của Luật Điện lực, ngành điện có nhiệm vụ quản lý và kiểm tra hệ thống điện đến trước công tơ điện, từ công tơ điện trở về sau là thuộc trách nhiệm của khách hàng sử dụng điện. Hệ thống điện chung cư nói chung có thể chia thành 2 phần: hệ thống điện trước công tơ (do ngành điện quản lý) và hệ thống điện sau công tơ (do khách hàng/đơn vị quản lý chung cư quản lý). Đối với các chung cư mới đều có hồ sơ thiết kế, hoàn công về hệ thống điện. Đối với các chung cư cũ, hệ thống điện phía sau công tơ của khách hàng qua thời gian sử dụng lâu năm, một số đã xuống cấp, tại một số nơi còn có hiện tượng tự ý câu móc thêm ngoài thiết kế không đảm bảo kỹ thuật. Riêng hệ thống điện do ngành điện quản lý luôn được kiểm tra, bảo dưỡng theo quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Để góp phần đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện tại các hộ gia đình, EVNHCMC đã khảo sát tư vấn sử dụng điện cho các hộ gia đình trên địa bàn TPHCM từ năm 2017. Trong năm 2022, EVNHCMC đã thực hiện tư vấn về điện cho 92.539 hộ gia đình; 8 tháng đầu năm 2023 thực hiện tư vấn cho 54.577 hộ gia đình. Ngoài ra, EVNHCMC đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra gần 1.601 điểm ở khu dân cư, cơ sở trọng điểm, cơ sở sản xuất có quy mô lớn.

Riêng tại quận Tân Phú, ông Nguyễn Thành, Phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Phú, cho biết, năm 2023, đơn vị dự kiến tổ chức kiểm tra, tư vấn, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ cho 5.000 hộ dân trên địa bàn quận. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo PCCC quận Tân Phú, từ ngày 15-9 đến 12-10, công ty đã kiểm tra 238 cơ sở và đã hoàn tất. Ngoài ra, Công ty Điện lực Tân Phú phối hợp với 11 phường đi kiểm tra 1.500 cơ sở. Trong quá trình kiểm tra kết hợp phát “Sổ tay PCCC điện gia đình” do Cục Cảnh sát PCCC-CNCH và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành, với số lượng hơn 2.000 cuốn.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Qua các đợt kiểm tra, EVNHCMC đã kịp thời tư vấn các trường hợp hệ thống điện gia đình, hệ thống điện nội bộ có nguy cơ mất an toàn để người dân kịp thời sửa chữa, khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do điện. Đồng thời, báo cáo kết quả và gửi danh sách các hộ gia đình, chung cư... có nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện đến UBND các cấp và cơ quan cảnh sát PCCC-CNCH để theo dõi, kiểm tra, phúc tra nhằm ngăn ngừa các trường hợp tái diễn. Bên cạnh đó, EVNHCMC thường xuyên thực hiện tuyên truyền an toàn sử dụng điện bằng nhiều hình thức như phát hành hàng chục ngàn cuốn “Cẩm nang sử dụng điện an toàn”, “Sổ tay PCCC điện gia đình”, tờ rơi với nhiều nội dung đến các hộ sử dụng điện. EVNHCMC cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, huấn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn điện, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện trong hộ gia đình…

Đối với hệ thống điện phía trước công tơ do ngành điện quản lý luôn được kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng các quy trình, quy định. Đối với hệ thống điện phía sau công tơ do khách hàng/chung cư quản lý, các đơn vị điện lực phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức kiểm tra về công tác PCCC.

Thực hiện chỉ đạo khẩn mới đây của UBND TPHCM về tăng cường công tác PCCC-CNCH trên địa bàn thành phố, ông Luân Quốc Hưng cho biết, EVNHCMC cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các đoàn tổng rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn TPHCM do thành phố và các quận huyện, phường xã tổ chức.

EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị điện lực rà soát các điều kiện về an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cung cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng; sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành của địa phương, đặc biệt là lực lượng kiểm tra viên điện lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện trên địa bàn thuộc phạm vi cấp điện. EVNHCMC cũng thường xuyên rà soát vị trí có đặt trụ sạc/trạm sạc có công suất lớn trên địa bàn quản lý, lập danh sách (gồm địa chỉ lắp đặt, công suất, đơn vị chủ quản trạm sạc...), làm việc (có biên bản làm việc) với đơn vị có ký kết hợp đồng mua bán điện tại các vị trí này về an toàn PCCC sử dụng trạm sạc; khuyến cáo các đơn vị liên quan/đơn vị quản lý các trụ sạc/trạm sạc kịp thời thực hiện các quy định đảm bảo an toàn về PCCC-CNCH; đảm bảo công suất trụ sạc/trạm sạc, không để xảy ra các trường hợp quá tải trụ sạc/trạm sạc, có phương án kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ.

Đối với khách hàng lẻ có sử dụng sạc tại nhà, ngành điện thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho người dân, khách hàng sử dụng điện, đảm bảo an toàn trong việc sạc pin, ắc quy đối với xe điện; khuyến cáo người dân thực hiện sạc pin, ắc quy cho xe điện theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.