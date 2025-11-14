Đảm bảo minh bạch trong việc thu hồi đất để xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tính khả thi của các mục tiêu chất lượng cao đối với cảng hàng không quốc tế (HKQT) Gia Bình và đặc biệt là sự minh bạch, công bằng trong việc thu hồi đất, di dời di tích.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sáng 14-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sáng nay, 14-11, trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng cảng HKQT Gia Bình tại phiên họp toàn thể của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, cảng HKQT Gia Bình có vị trí cách cảng HKQT Nội Bài 43km về phía Đông Nam. Dự án nhằm xây dựng cảng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao Skytrax và lọt vào tốp 10 sân bay hàng đầu thế giới. Sân bay được xác định là cửa ngõ hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lý giải về sự cần thiết đầu tư cảng HKQT Gia Bình thay vì mở rộng cảng HKQT Nội Bài hiện hữu, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh sự quá tải và giới hạn về khả năng mở rộng của Nội Bài, cùng với vai trò chiến lược mà Gia Bình sẽ đảm nhận trong cơ cấu hàng không Vùng Thủ đô.

Theo Bộ trưởng, lưu lượng hành khách và hàng hóa quốc tế thông qua Nội Bài hiện tại đang khai thác vượt quá công suất thiết kế và giới hạn khai thác kỹ thuật. Nội Bài đang tiệm cận khả năng thông quan, gặp vướng mắc về hạn chế công suất và phạm vi không gian xung quanh cho việc mở rộng. Việc này gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng và thực hiện cải tạo hoàn thành.

Việc đầu tư cảng HKQT Gia Bình được Chính phủ khẳng định là cần thiết để khắc phục những hạn chế trên và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng hàng không cho Vùng Thủ đô. Gia Bình sẽ là bước đi quan trọng, góp phần xây dựng cơ cấu hạ tầng hàng không Vùng Thủ đô theo mô hình "sân bay kép", vừa phục vụ mục đích dân dụng, vừa phục vụ mục đích quân sự. Đặc biệt, việc đầu tư đảm bảo đáp ứng tiến độ phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng sáng 14-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án với những lý do đã nêu tại tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã đưa ra nhiều đề nghị và lưu ý nhằm làm rõ tính khả thi, hiệu quả và đảm bảo lợi ích hài hòa khi triển khai dự án. Chủ nhiệm Phan Văn Mãi nhấn mạnh yêu cầu làm rõ tính khả thi và tương thích về kỹ thuật của mô hình khai thác “sân bay kép”, “đa trung tâm hàng không” của Vùng Thủ đô; lượng hóa các mục tiêu cao cấp của dự án (như tiêu chuẩn 5 sao Skytrax, tốp 10 thế giới, Net Zero), đồng thời xác định lộ trình và tính khả thi để đạt được các mục tiêu này.

Cũng nhất trí với sự cần thiết ban hành cơ chế đặc biệt để di dời các di tích lịch sử - văn hóa, song người đứng đầu cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ về xử lý hệ quả sau khi di dời, đặc biệt là việc công nhận lại di tích sau khi di dời, bảo đảm giữ nguyên yếu tố gốc và giá trị lịch sử - văn hóa; yêu cầu xây dựng phương án bảo tồn chi tiết, áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ hiện đại để bảo đảm bảo tồn giá trị gốc, tránh biến dạng di tích.

“Đề nghị quy định rõ trách nhiệm, thời hạn và cơ chế hậu kiểm đối với UBND tỉnh Bắc Ninh trong quá trình thực hiện các thủ tục”, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi nêu rõ.

DỰ ÁN CẢNG HKQT GIA BÌNH Công suất và tiến độ Dự án được phân chia thành hai giai đoạn chính, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải theo cấp 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO): • Giai đoạn 1 (từ 2026 - 2030): Xây dựng đồng bộ và khai thác với công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 1.1 (2025 - 2027) tập trung xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. • Giai đoạn 2 (từ 2031 - 2050): Hoàn thành các hạng mục để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật • Đường cất hạ cánh: Dự kiến đầu tư 2 cặp đường cất hạ cánh song song, với khoảng cách giữa hai đường cất hạ cánh song song là 1.800m. • Sân đỗ máy bay: Giai đoạn đầu xây dựng sân đỗ máy bay trước nhà ga VIP, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (hangar) đáp ứng khoảng 83 vị trí đỗ. Vốn và thời hạn • Tổng vốn đầu tư: Khoảng 196.378 tỷ đồng. ◦ Giai đoạn 1: 141.236 tỷ đồng. ◦ Giai đoạn 2: 55.142 tỷ đồng. • Nguồn vốn: Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. • Thời hạn hoạt động: Dự kiến là 70 năm (từ năm 2025 đến năm 2095). • Nhu cầu sử dụng đất: Tổng diện tích cần sử dụng là 1.884,93ha. Trong đó, diện tích đất lúa 2 vụ là 922,25ha.

ANH PHƯƠNG