Làm rõ tính khả thi, hiệu quả của cảng hàng không quốc tế 5 sao Gia Bình

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, UBTVQH đã nghe báo cáo và cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Gia Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành phiên họp của UBTVQH

Chiều 6-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 51.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, trong bối cảnh CHKQT Nội Bài đang gặp khó khăn do hạn chế về quỹ đất, mặt bằng và bị khống chế về giờ cất hạ cánh, dự án CHKQT Gia Bình sẽ giúp giải quyết vấn đề này, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, công nghệ.

“Dự án là một phần của mô hình "trung tâm kép" được điều phối với các đô thị lớn như Tokyo và London, nhằm tạo lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đóng góp vào chiến lược cho Nội Bài”, ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Trước mắt, việc đầu tư xây dựng CHKQT Gia Bình còn nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Về quy mô và mục tiêu khai thác, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thông tin, dự án xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO). ◦ Giai đoạn 1 (2025 - 2030): Phục vụ 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. ◦ Giai đoạn 2 (2031 - 2050): Nâng cấp để đáp ứng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Với tổng diện tích khoảng 1.884,93 ha, tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 196.378 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao; là 1 trong 10 sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc trên thế giới. Dự án được thiết kế để tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, phấn đấu trở thành cảng hàng không không khói, xanh, bền vững. Để đạt được các mục tiêu này, việc xây dựng nhà ga hành khách dự kiến sẽ dựa trên cơ sở tiêu chuẩn chuyên phục vụ 5 sao của Skytrax, nhằm tối ưu hóa công năng khai thác, trở thành trung tâm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện và hợp lý.

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư và các nội dung Chính phủ trình, nhưng đề nghị bổ sung, làm rõ và điều chỉnh nhiều khía cạnh quan trọng, tập trung vào tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

“Đề nghị bổ sung dự báo nhu cầu vận tải và việc phân bổ lưu lượng với các cảng hàng không lân cận; làm rõ tính khả thi và tương thích kỹ thuật của mô hình khai thác “đa trung tâm hàng không vùng Thủ đô”, ông Phan Văn Mãi phát biểu.

Về tổng mức đầu tư, đại diện cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư, so sánh với các dự án tương đương trong khu vực; khả năng thu xếp khoản vay; tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Đặc biệt, do khu vực dự án có tới 25 di tích lịch sử văn hóa, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về việc di dời và xử lý hậu di dời đối với các di tích lịch sử - văn hóa này, nhất là trình tự công nhận lại di tích sau khi di dời, bảo đảm giữ nguyên yếu tố gốc và tuân thủ Luật Di sản văn hóa.

ANH PHƯƠNG