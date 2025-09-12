Đảm bảo “tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó” để cải thiện môi trường kinh doanh

Chiều 12-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Dự thảo lần này thể hiện định hướng chuyển mạnh từ xử lý phá sản sang hỗ trợ phục hồi, nhằm phù hợp với chủ trương cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý về dự án Luật Phá sản sửa đổi

Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc phục hồi hoặc phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, nguyên tắc ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chương II của dự thảo dành riêng để quy định cụ thể về thủ tục phục hồi, bao gồm: quyền nộp đơn, xử lý đơn và thụ lý đơn, tạm đình chỉ thi hành án, hoàn thiện phương án phục hồi, thời hạn thực hiện (tối đa 3 năm), cơ chế giám sát hoạt động kinh doanh, các hành vi bị cấm hoặc phải báo cáo, tổ chức hội nghị chủ nợ (với điều kiện đạt 65% tổng số nợ đồng ý), cũng như quy trình giám sát, đình chỉ thủ tục phục hồi nếu không đạt yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra đồng tình với nguyên tắc ưu tiên phục hồi, nhưng đề nghị cần quy định rõ hơn thẩm quyền của tòa án trong việc lựa chọn áp dụng thủ tục phục hồi hay phá sản tùy từng trường hợp cụ thể, nhằm tránh phát sinh thủ tục không cần thiết và giảm chi phí tố tụng cho doanh nghiệp.

Về cơ chế hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn phục hồi, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị bổ sung quy định theo hướng: cho phép giãn, hoãn nộp thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đang áp dụng thủ tục phục hồi và còn nợ thuế. Thời gian hỗ trợ có thể tính từ thời điểm tòa án công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi có hiệu lực.

Đề xuất này nhằm hiện thực hóa chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn phục hồi thay vì phá sản, đồng thời nâng cao tính khả thi, hiệu quả của các phương án tái cơ cấu.

Liên quan đến việc bán tài sản, một phần hoặc toàn bộ mảng kinh doanh hay doanh nghiệp, cơ quan thẩm tra cho rằng dự thảo luật hiện chưa quy định rõ ràng nội dung này trong thủ tục phục hồi.

“Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết để tối ưu hóa giá trị tài sản, đảm bảo tính công khai, minh bạch phù hợp với các quy định pháp luật liên quan”, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi nêu rõ.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc quy định thời hạn đối với những cá nhân bị cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, tạo cơ hội sửa sai cho những trường hợp có thiện chí và năng lực. Đồng thời, kiến nghị rà soát kỹ lưỡng các quy định liên quan, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát biểu hoàn thiện dự luật, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhận định, đây là đạo luật rất phù hợp với cơ chế thị trường và có mối liên hệ chặt chẽ với các đạo luật khác về kinh tế, kinh doanh. Việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật là hết sức cần thiết. Cũng tán thành quan điểm ưu tiên hỗ trợ phục hồi, song bà Lê Thị Nga nêu quan điểm, cần xem xét, quy định kỹ hơn về lệ phí phục hồi, chi phí phục hồi, thứ tự trả nợ khi tiến hành thủ tục phá sản.

“Đề nghị Tòa tối cao tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định về lệ phí phục hồi, chi phí phục hồi phá sản và tạm ứng chi phí phục hồi phá sản tại dự thảo luật với các quy định tương ứng có liên quan để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật”, bà Lê Thị Nga phát biểu.

Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị cân nhắc thêm các nội dung như nghiêm cấm việc lợi dụng thủ tục phục hồi phá sản để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quang cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tán thành việc đổi tên luật để thể hiện rõ nội hàm “phục hồi”, cụ thể nên gọi là "Luật Phục hồi và phá sản". Băn khoăn về việc có quá nhiều loại chi phí phục hồi, phá sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm, về cơ bản các doanh nghiệp, hợp tác xã có khó khăn về tài chính mới phá sản. Do vậy, cần tránh việc quy định quá nhiều loại chi phí và xem xét lại các mức chi phí để đảm bảo tính khả thi và giúp doanh nghiệp phục hồi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu việc sửa luật này phải đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng về cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đúng phương châm "tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó", tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Quan tâm đến quy định thủ tục rút gọn để giải quyết phục hồi, phá sản đối với doanh nghiệp hợp tác xã có tính chất đặc thù quy mô nhỏ (siêu nhỏ); quy định về giải quyết vụ việc phá sản trong môi trường điện tử, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là định hướng rất đúng, nhưng phải đảm bảo tiêu chí chặt chẽ, không để lợi dụng.

ANH PHƯƠNG