Đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm ở quận Gò Vấp

Ngày 16-6, UBND quận Gò Vấp (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí: Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Sử Ngọc Anh, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp; Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của quận Gò Vấp trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị quận cần cụ thể hóa hơn nữa, làm rõ hơn nữa các nội dung thực hiện chủ đề năm; tiếp tục hoàn thiện chính quyền đô thị ở quận Gò Vấp; có kế hoạch, giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại…

Đặc biệt, quận cần triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể từng dự án để phân công trách nhiệm cá nhân, đơn vị, cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và thời gian hoàn thành đối với từng dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Ngọc Anh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, quận đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; đồng thời triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Đến nay, kinh tế quận được duy trì ổn định; giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 1,19% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.359 tỷ đồng, đạt 49,2% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 45% kế hoạch Thành phố giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2023.